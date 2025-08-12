2025年8月12日放送の『プラチナファミリー』（テレビ朝日系）に、女優・柏木由紀子さんが出演。日本航空ジャンボ機が群馬県の御巣鷹の尾根に墜落し、乗客乗員520人が死亡した事故から40年。柏木さんの夫の歌手・坂本九さんも事故の犠牲に。そこで柏木さんが当時を振り返りながら、ご主人との思い出について触れた記事を再配信します。＊＊＊＊＊＊『細うで繁盛記』『華麗なる一族』ほか数々のドラマに出演してきた女優・柏木由紀子さん。現在ではブログやInstagramでも積極的に発信し、同世代の女性を中心に人気を集めています。そこで今回は、柏木さんのファッション、ライフスタイルや、これまでの歩みを綴った著書『YUKIKO STYLE』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

【写真】1980年、長女の花子7歳のお誕生日を自宅でお祝いしたとき。

１２０％幸せでした

結婚して２年後に長女が、その３年後には次女が生まれ、私はまさに幸福の絶頂にいました。

主人は多忙で家を空ける時間も長かったのですが、子育てにも熱心で、何でも手伝ってくれて。今風に言うならまさにイクメン。

しかも、あの世代の男性には珍しかったかもしれません。私に対する愛情を言葉や態度で示すことに、まったくためらいのない人でした。

些細なことで喧嘩をして、仲直りに書いたメモ。夜の遅い彼が私に、朝の遅い彼に私が、起きたときに見るように書いたメモ。そして記念日のカード……。数え切れない程に積み重なった、彼からの「愛してる」のメモは、もちろん今も大切に保管しています。

たったひとつの不安は「彼がいなくなってしまうこと」

夫婦でクイズ番組の司会をしたりＣＭに出演したり……「いつもきれいなユッコでいてほしい」という主人の希望で、私も意識して仕事をセーブすることもなく、ひたすら「可能な限り彼と一緒にいたい」ということだけを望んでいました。

あまりにも幸せすぎて、「もし彼がいなくなってしまったら……」と考えただけで具合を悪くしてしまい、病院に行ったこともあるほどです。



そして私は、自分でも笑ってしまうほどのヤキモチ焼きでもありました。何しろ、自分が見た夢の内容に嫉妬して、泣き叫んでしまうくらい……。

今、思い出しても、私はなんて幼かったのでしょう！ ある意味、とても温かく包容力に溢れた彼にすべてを預け、ひたすら幸せな毎日を送っていたのです。



1982年、ハワイで迎えた12月31日。ハッピーニューイヤーと街中大騒ぎ。（写真：『YUKIKO STYLE』より）

子供達と夫が遺した家は、私が守る。38歳で迎えた、人生のターニングポイント

幸せな日常すべてを一変させてしまった出来事は、１９８５年の８月12日、突然、やってきました。日航機の墜落事故により最愛の夫を失い、小学生の娘２人と３人家族になってしまったのは、私が38歳のときでした。

「2人の娘だけはきちんと育てなければ」。あの頃の私を支えていたのは、その思いだけだったように思います。私も娘たちも精神的に不安定になってしまい、私自身は主人と一緒に亡くなったマネージャーの奥さまや女優の黒柳徹子さんなど、いろいろな方と電話で話すことで、何とか心の平衡を保っていたという感じです。

仕事復帰を決めたのは、事故から半年後。それまで家計は主人に任せきりでしたが、初めて自分が管理する立場になって、娘達を育てるためにも、主人の遺してくれた家を守るためにも、自分が「働こう」と決めたのです。

お洒落どころの日々ではありませんでしたが、テレビや雑誌の仕事や講演など、人前に出る時間が増えていけば、自然と「きれいにしてなきゃ」という意識が強くなっていくものです。意識して、あえて明るい色のお洋服を着るようにしていました。



主人が亡くなって間もない頃。（写真：『YUKIKO STYLE』より）

仕事とおしゃれに、救われ、支えられた40代

ヨーロッパに２週間近くロケに行く仕事では、「パリだったらこんな着こなしがいいかしら」「ロンドンの街並みにはこんな色が似合うかも」など、スタイリストさんにはお願いせず、自分で衣裳を探す面白さを知ったのもこの頃です。

今、思えば、本当に仕事には助けられました。

辛い辛い時期でしたが、泣きはらした顔では仕事には行けない。鏡に映る自分の顔を見て、「しっかりするのよ！」と自分を鼓舞して。仕事とおしゃれに、救われ、支えられた40代でした。



主人が亡くなって娘達が寂しくないように飼いはじめたマルチーズの桃吉。（写真：『YUKIKO STYLE』より）

