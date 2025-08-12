大分県民が選んだ「住みたい街（自治体）」ランキング！ 2位「大分市」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、2月21日〜3月10日の期間、大分県居住の20歳以上の男女1607人を対象に「住みたい街（自治体）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住みたい街（自治体）ランキング2025＜大分県版＞」として結果を発表しました。なお、大分県居住者の2025年の回答を全国の自治体を対象にしてランキングを集計しています。
本記事では、大分県民が選んだ「住みたい街（自治体）」ランキングを紹介します。
居住者からは「静かな住宅団地で、歩いて5分程度の所にスーパーマーケット・ドラッグストア・飲食店・ファストフード店がある」「食料品や日用品の買い物ができるディスカウントストアが数軒徒歩圏内にあり、生活しやすい」といった声が寄せられ、生活の利便性と過ごしやすい環境が評価されました。
居住者からは「地下鉄一本で天神や博多駅に行ける便利さや家からは少し歩けば商店街がありスーパーや飲食店も多く日常の買い物はしやすい」「博多駅、空港、天神までも自転車で2.30分、図書館も近く頻繁に貸し借りできて助かる」といった声が寄せられ、交通利便性と都市機能の高さが評価されました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)
2位：大分市／45票大分市は、別府湾沿岸に広がる県庁所在地で、大分駅や大分自動車道・東九州自動車道といった交通インフラが整っています。都市の利便性と、海や山の自然が調和した、快適な生活環境が魅力です。
1位：福岡市／95票福岡市は、天神や博多といった主要エリアを中心に発展し、交通・商業・住環境のバランスが整った九州随一の都市です。市内にJR博多駅や福岡空港を備えており、新幹線・空路の両方で日本全国はもちろんアジア方面へのアクセスもスムーズです。
