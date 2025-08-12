初秋限定♡シャインマスカットのアフタヌーンティーで贅沢時間

シャインマスカットの魅力をたっぷり詰め込んだ、秋のスイーツイベントが今年もローズホテル横浜に登場！アフタヌーンティーではティースタンドに美しく並ぶスイーツとセイボリーに心躍り、週末限定スイーツブッフェでは思わず写真を撮りたくなるような旬の味覚が15種以上♡初秋のご褒美タイムは、シャインマスカットとともに優雅なひとときを♪

アフタヌーンティーで楽しむ初秋の果実

価格：6,800（税・サービス料込）

2025年9月限定で開催される「シャインマスカットアフタヌーンティー」は、3段のティースタンドに美しく盛り付けられたスイーツと軽食が魅力。

1段目にはふわふわの自家製スポンジと純生クリームを合わせたショートケーキ、ヨーグルト＆ライムヴェリーヌ、マスカットマカロン、カシスクリームのエクレア。

2段目はシャインマスカットタルトや青リンゴムース、レアチーズムースなど、目にも爽やかなラインナップ。

3段目にはピスタチオ香るマリトッツィーノや小エビ入りのグリーンクスクス、サーモンケーキのビスケットサンドなど、彩り豊かなセイボリーも。

時間：平日10:00～18:00(L.O.)／土日祝14:30～19:00(L.O.)

予約：前日17時までの要予約

週末限定♡贅沢すぎるスイーツブッフェ

大人 価格：6,800円（税・サービス料込）／価格：子供（7～12歳）3,600円（税・サービス料込）／価格：幼児（4～6歳）2,100円（税・サービス料込）

土日祝日だけのお楽しみ「シャインマスカットスイーツブッフェ」は、旬の味覚をふんだんに使ったスイーツが15種以上登場。

定番のショートケーキやパフェ、エクレア、レアチーズケーキに加え、和のテイストが光るあんみつやプリン、栗のシフォンケーキやカシス×マスカットのゼリーなどバリエーションも豊富。

食事系メニューには、ココナッツカレーやフレッシュな生ハムパスタ、サンドウィッチなども揃い、甘いもので満たされたあとも大満足間違いなし♪

開催日：9月13日／14日／20日／21日／27日／28日

時間：14:30～16:00（90分制）

予約：2名様より

優雅な時間を引き立てるドリンクやセイボリーも

アフタヌーンティー＆ブッフェでは、横浜元町の紅茶専門店「ラ・テイエール」のフレーバードティーを含む10種以上のドリンクをセレクト可能。

香り高い紅茶とともに味わうマスカットスイーツは、まさに贅沢♡

さらに、セイボリーではファラフェルやクスクス、マリトッツィーノなど、甘さの合間に楽しめるしょっぱい系メニューも絶妙なバランスを演出します。

この秋だけのシャインマスカット体験を♡

秋の始まりを、シャインマスカットの瑞々しさとともに楽しめるローズホテル横浜のアフタヌーンティーとスイーツブッフェ。

味わいはもちろん、見た目にも心ときめく美しさで、大切な人とのお出かけや自分へのご褒美にもぴったりです。

数量限定＆予約制のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡初秋ならではの贅沢なひとときを、どうぞお楽しみください。