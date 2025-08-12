「ゾッとするぐらい素敵」山本舞香、圧巻の太もも際立つモデルショット公開「鬼可愛い」「やばいやばい！！」
俳優の山本舞香さんは8月11日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを公開しました。
【写真】山本舞香の圧巻の美脚
ファンからは、「えーまって！！可愛い！！だいすきもう笑顔が素敵」「天才すぎる大好き」「金髪可愛い」「ほんっっっとに鬼可愛い」「可愛すぎ案件」「可愛すぎる綺麗すぎる」「まだ制服すら余裕で着れる可愛さ」「やばいやばい！！めっちゃ可愛い」「目きれいすぎる」「１枚目がゾッとするぐらい素敵でした」と、絶賛の声が多数寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「可愛すぎる綺麗すぎる」「MAQUIA ONLINE」と題し、モデルショットやオフショットなどを14枚公開している山本さん。肌の露出が多めの衣装を着用しています。特に1枚目や5枚では、超ミニ丈のスカートから美しい太ももをのぞかせ、美脚が印象的です。さらに2枚目ではへそもあらわに。
みちょぱさんとの“ラブラブ”モデルショット今回の撮影はモデルでタレントのみちょぱさんと一緒だったようです。11枚目ではみちょぱさんとのツーショットも披露。また7月22日の投稿では、みちょぱさんと“ラブラブ”なモデルショットも公開しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
