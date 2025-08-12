「手帳カバー『大パーティの夜』」

　「ほぼ日手帳」は、9月1日（月）から、『ムーミン』とコラボレーションした2026年版商品を、直営店「TOBICHI」や公式オンラインストアなどで発売する。

■オリジナル文具も展開

　今回発売されるのは、『ムーミン』の世界観が楽しめる手帳＆手帳カバー6種類、文房具14種類の合計20種類のコラボアイテム。

　小説『たのしいムーミン一家』の挿絵を全面にプリントした「手帳カバー」は、原画の細やかな線を美しく表現できるよう、キメのこまやかなポリエステル生地を採用。内側に打ち上げ花火をデザインし、しおりの先端には、ムーミンのしっぽをイメージした白いタッセルが付いている。

　また、スリムで持ち運びに便利な「週間手帳weeks」が登場。光沢があり織り目の手触りが心地いいネクタイ生地にさまざまな表情とポーズのリトルミイをあしらったデザインや、小説『ムーミン谷の彗星』のワンシーンを表紙に描いたデザインといった、おしゃれな手帳がそろう。

　さらに、手帳と一緒に使いたくなる「ほぼ日手帳」のオリジナル文具「TOOLS＆TOYS」も用意。手帳のデコレーションにぴったりな「クリアスタンプ」や「手帳と使う回転印」、「ほぼ日のいろいろふせん」、「デコラッシュ」、文具をたっぷり収納できる「stappo」などが展開される。