女優の瀬戸朝香（48）が12日、自身のインスタグラムを更新。留学先から夏休みで帰国中の2人の子どもとの旅行を報告した。

「夏休み 帰国した子供達との時間…」とし、15歳・長男、11歳・長女とのスリーショットなどを投稿した。

「一緒にいる期間は目一杯楽しむ！今、一番大切なことなのであーる」と記した。

「やばっ！娘にも身長抜かれるかな」と茶目っ気たっぷりにつづった。

ハッシュタグでも「#夏休み」「#旅行」「#久米島」「#ビーチ」「#海」「#親子」と添えた。

この投稿に、ファンからは「親子すてきですね」「素敵な親子写真ですねー」「カッコいいママで素敵ですね」「いつまでも美しい」「朝香さんの笑顔がほんと自然 嬉しくてたまらない感じ」などのコメントが寄せられている。

瀬戸は2007年に井ノ原と結婚。2010年3月に長男、2013年11月に長女を出産している。昨年5月末で92年に芸能界入りして以来、30年間所属した事務所を退社し、独立した。昨年、2人の子どもがイギリスに留学していることを明かしていた。