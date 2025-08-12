11日夜、胎内市の踏切で10代の女性警察官がJRの列車にはねられ死亡する事故がありました。



■柏百花記者

「胎内市西本町のJR羽越本線です。11日午後8時前、踏切内で女性と列車が接触する事故がありました。」



警察によりますと、11日午後8時前、胎内市のJR羽越本線中条駅近くの踏切で特急「いなほ」と10代の女性警察官が衝突しました。女性は病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。乗客と乗員あわせて146人にケガはありません。

この事故の影響で、羽越本線の上下線で一部列車に運転見合わせや遅れが発生しましたが、12日朝は通常通り運行しています。



女性は新潟県警の警察官で、ドライブレコーダーの映像などから自殺した可能性が高いということです。警察は、死因などを調べています。