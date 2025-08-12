◆全日本プロレス「熱闘！サマーアクションウォーズ２０２５」（長野・エア・ウォーターアリーナ松本）観衆１５９６

全日本プロレスは１０日、長野・松本市のエア・ウォーターアリーナ松本で「熱闘！サマーアクションウォーズ２０２５」を開催した。

世界ジュニアヘビー級選手権は、王者・吉岡世起がジュニア戦士最強を決めるリーグ戦「ゼンニチジュニア・フェスティバル」で優勝した青柳亮生と３度目の防衛戦を行った。

青柳亮はふるさとの松本で２０２３年５月以来となる３度目の王座奪還に挑んだ。試合は、攻守が瞬時に入れ替わるハイレベルな展開に突入。最後は挑戦者がムーンサルトプレス２連発からファイヤーバードスプラッシュで吉岡を破り王座奪還に成功した。

ベルトを取り戻した青柳亮は「来たぜ。ついに帰ってきたよ、世界ジュニアが」と喜びを表した。リーグ戦を制し文字通りゼンニチジュニア最強となったが「でも、ここからだね。ジュニアヘビー級主体の大会は幕を閉じ、また王道トーナメント。別にジュニアヘビー級がエントリーしているわけじゃないんで、そういうところで何ができるか、じっくり考えていきたいと思います。今日はこの喜びに浸りたいと思います」と明かした。

ふるさとの松本での戴冠に「松本でタイトルマッチを持ってくることを目標にやってきましたし、やっと実現して、しかもとれちゃいましたからね。松本市観光アンバサダーとしても、いい仕事をしたんじゃないですかね。しかし、さらに松本市の、全日本プロレスの、ゼンニチジュニアの青柳亮生が盛り上げていくんで、注目しておいてください」とＰＲした。

敗れた吉岡は「オレは何回でも何回でも前に立って、強敵として前に立ちふさがってやるからな」とベルト奪還を誓った。

◆８・１０松本全成績

▼第１試合 シングルマッチ １５分１本勝負

○鈴木秀樹（４分５５秒 スリーパーホールド）井上凌●

▼全日本プロレスＴＶ認定６人タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・大森北斗、羆嵐、○他花師（１０分３９秒 パイナップルボンバー→片エビ固め）挑戦者組・越中詩郎、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン●、立花誠吾

▼第３試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

○ライジングＨＡＹＡＴＯ、田村男児（８分２９秒 高角度後方回転エビ固め）”ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤●

▼第４試合 ゼンニチ本隊 ｖｓ ＨＡＶＯＣ ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

芦野祥太郎、○ザイオン、オデッセイ（１１分０５秒 ダイビングヘッドバット→片エビ固め）宮原健斗、デイビーボーイ・スミスＪｒ．、ＭＵＳＡＳＨＩ●

▼第５試合 スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負

○綾部蓮、タロース（１５分１４秒 デスルーレット→片エビ固め）本田竜輝●、関本大介

▼世界ジュニアヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

○挑戦者・青柳亮生（２０分５４秒 ファイアーバードスプラッシュ→片エビ固め）王者・吉岡世起●

▼三冠ヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

○王者・斉藤ジュン（２１分５７秒 Ｄａｙｓ Ｇｏｎｅ→片エビ固め）挑戦者・青柳優馬●