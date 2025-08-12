アンチェロッティ監督率いるブラジルは10日に韓国、14日に日本と対戦予定

カルロ・アンチェロッティ監督率いる“王国”ブラジル代表が10月に日本代表と韓国代表と親善試合を行うとブラジルメディア「globo」が報じている。

レポートによれば、ブラジルサッカー連盟（CBF）は10月の親善試合の開催についてすでに韓国、日本のサッカー協会と合意済みで、10日に韓国、14日に日本と対戦する予定になっているという。

ブラジルは2022年のカタール・ワールドカップ（W杯）前にもアジアへの遠征を行い、韓国、日本とテストマッチを行った。その際は韓国に5-1、日本に1-0で勝利を収めていた。

なお、森保一監督率いる日本は9月にはアメリカ遠征を行い、メキシコ代表（9月7日／オークランド・コロシアム）、アメリカ代表（9月10日／Lower.com フィールド）とそれぞれ対戦。国内で予定されている10月シリーズはパラグアイ代表（10月10日／パナソニックスタジアム吹田）との対戦は決まっていたが、14日（東京スタジアム）の対戦相手は未定だった。北中米W杯が迫るなかで、南米の強豪ブラジルとの対戦はこれ以上ないテストになりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）