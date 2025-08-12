山里亮太に似てる？ 3歳の愛娘について“みんなが言うセリフ”明かす

お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（48歳）が、8月12日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。3歳の愛娘について“みんなが言うセリフ”を明かした。



「きのこの山の日」である8月11日に、都内で行われたイベント「きのこの山・たけのこの里 どっち派判定AI『MOTHER』誕生 発表会」に登壇した山里が、番組のインタビューに対応。



「山里さん、いま、娘さん3歳？ 似てるな、と思うところはあるんですか？」と聞かれ、「え〜、似てるなって思うところ？ どこだろうな…わかんない。まだ全然ほら、これからどうなっていくかも分からないじゃない」と、愛娘のことを考えて嬉しそうに答える。



また、「言われないですか？ 似ているね、とか」と聞かれると、山里は「なんかよくみんなが、オレに似ているとなったときに、みんなが言うセリフが『大丈夫、変わるから』っていう…。別に心配してねーし！ 『大丈夫、本当に変わるから』。変わんなくてもいいし…まあ、あるある」と語った。