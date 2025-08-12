佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の12日の天気についてお伝えします。



「土砂災害警戒情報（12日午前6時現在）」

福岡地方、北九州地方の沿岸の地域を中心に、土砂災害警戒情報が発表されています。佐賀県では全域で解除されましたが、唐津市と太良町には継続して大雨警報が発表されています。地盤が緩んでいて、少しの雨でも土砂災害につながる恐れがあります。危険な場所には近づかないようにしましょう。





「72時間雨量」9日からの雨量は、宗像で600ミリを超えて観測史上1位となっています。そのほか、八幡や小呂島でも観測史上1位の記録を更新しました。宗像の1か月の降水量は、8月の平年値で177ミリです。ひと月分の3倍以上の雨の量が、わずか3日で降ったことになります。「天気図」前線が、北の高気圧に北上を妨げられて九州付近に停滞しています。この全線に向かって、南側の高気圧のふちを回った暖湿な空気が流れ込んだことで、大気の状態が不安定になりました。線状降水帯がたびたび発生しました。前線は若干、北上して九州から離れるものの、12日も同じようなところにとどまります。雨の一日になりそうです。「雨雲の予想」雨が降ったりやんだりの一日で、局地的に活発な雨雲がかかる時間もあるでしょう。11日までのように長く降り続ける雨ではなく、短い時間にざっと雨脚が強まるような降り方になりそうです。夜にはやむところが多いでしょう。「なのか間予報」☆なのかポイント☆気温はあまり上がりません。福岡市の最高気温は32℃の予想です。水曜日以降は天気が回復し、猛暑が戻る見込みです。来週にかけては高気圧に覆われて、安定して晴れる日が続くでしょう。