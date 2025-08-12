カンテレ『よ〜いドン！とれたてっ！フェス』開催決定【イベント情報】
カンテレは12日、同局イベント『カンテレ祭り！2025 よ〜いドン！とれたてっ！フェス』を11月21日〜24日に大阪の扇町公園・カンテレ扇町スクエア（関西テレビ1階）で開催すると発表した。今年は情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）が加わりパワーアップする。
【画像】食べたい！フェスに出展するイチオシ店舗
関西の朝の顔としておなじみの情報番組『よ〜いドン！』（月〜金 前9：50）は今年18年目を迎える。昨年11月末に初めて開催した『カンテレ祭り！2024よ〜いドン！フェス』は大好評を博した。今年は、番組立ち上げから2年、放送エリアも拡大した『旬感LIVE とれたてっ！』も加わり、開催日程も昨年から1日増やして4日間となる。
『旬感LIVE とれたてっ！』メインMCの青木源太は「去年、扇町公園で開かれていた『よ〜いドン！フェス』をカンテレの社屋から眺めていて、すごく盛り上がっているなぁと感じていました。『旬感LIVE とれたてっ！』としては、『よ〜いドン！』の人気にうまく乗っかりたいんです。去年、盛り上がっていたのがすごくうらやましくて。加わることで足手まといではなくて、パワーアップできるようにしたいです」と意気込み。円は「『旬感LIVE とれたてっ！』が加わることで、1＋1が3にも4にもなる。フェスがさらに2倍、3倍とおもしろくなるんじゃないですか」と笑顔を見せる。
会場のカンテレ扇町スクエアには、約50店舗が集結予定。『よ〜いドン！』の名物コーナー「となりの人間国宝さん」で、番組レギュラーの円広志、月亭八光、伊原六花、山之内すずが出会った“もう一度食べたい店”や、あらゆるジャンルのプロが“オススメ”を紹介するコーナー「本日のオススメ3」から、至極の“グルメ店”が登場する予定。また『旬感LIVE とれたてっ！』の人気コーナー「全力！街イチっ飯」で新浜レオンなどリポーター陣が全国各地で探し出した“絶品グルメ店”の出店も予定している。
フェスに出店予定の約50店舗のうち、「となりの人間国宝さん」で円らが出会ったイチオシの3店舗を発表。「大國屋」（お芋スイーツ：大阪・浪速区）、「餃子屋 はまだ」（餃子：滋賀・草津市）、「鯖や」（さば寿司：大阪・豊中）が出展する。
「お越しくださったお客さまともっと触れ合いたい！」という円の希望で、公園内の屋外ステージに『よ〜いドン！』のメンバーが登壇。今年は、来場者との「ふれあいショー」も計画している。昨年、売り切れ続出だった『よ〜いドン！』グッズをはじめ、『よ〜いドン！』『旬感LIVEとれたてっ！』から豪華プレゼントが当たる、出演者による『スペシャル抽選会』を屋外ステージにて毎日開催予定。
そして、SHOW−WAが22日、新浜レオンが24日にミニライブを行う。
チケットは8月12日から発売。通常の入場券とは別に“番組グッズ付入場券”も販売する。
【イベント情報】
タイトル：『カンテレ祭り！2025よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス』
日程：11月21日（金）〜11月24日（月・振休） 午前9時30分〜午後5時予定
会場：扇町公園・カンテレ扇町スクエア（関西テレビ1階）
