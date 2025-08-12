イラン革命防衛隊（ＩＲＧＣ）の政治担当副司令官であるジャヴァニ将軍は、和平協定を発表したアルメニアとアゼルバイジャンに対して、「あなた方の過ちはゼレンスキーの過ちよりも重大だ。ロシアのウクライナ攻撃から教訓を学んでいない」と警告した。



トランプ米大統領の仲介のもとでアルメニアとアゼルバイジャンは和平に向けた共同宣言に署名したが、アゼルバイジャンとその飛び地領・ナヒチェヴァン自治共和国を結ぶ「ザンゲズール回廊（トランプ回廊）」をアルメニア・イラン国境沿いに設置することが盛り込まれている。この回廊に含まれるアルメニア領土は９９年間にわたって米国に貸与されるが、イランは米国や北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の基地建設を警戒している。ロシアも「地域外勢力による介入」への警告を示した。イランとロシアをつなぐコーカサス地方をめぐり不透明感が高まっている。



