

（漫画：©︎三田紀房／コルク）

【漫画を読む】将来の進路が未定＝のびのびと学べる。「とりあえず東大に行く」を肯定するドラゴン桜の1シーン。

記憶力や論理的思考力・説明力、抽象的な思考能力など、「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があり、後天的に獲得している能力は少ないと考える人が多いのではないでしょうか。

その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当の西岡氏は、小学校、中学校では成績が振るわず、高校入学時に東大に合格するなんて誰も思っていなかったような人が、一念発起して勉強し、偏差値を一気に上げて合格するという「リアルドラゴン桜」な実例を集めて全国いろんな学校に教育実践を行う「チームドラゴン桜」を作っています。

そこで集まった知見を基に、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。連載を再構成し、加筆修正を加えた『なぜか目標達成する人が頑張る前にやっていること』が1月29日に発売されました。連載第197回は、東大生の将来の夢についてお話しします。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

入学時には夢が決まっていない学生がほとんど





毎年、私たちは東京大学の学生たちにインタビューやアンケートを実施しています。その中で必ず聞く質問のひとつが、「将来の夢は何ですか？」「どんな職業に就きたいですか？」というものです。

しかし意外なことに、多くの東大生たちがこう答えるのです。

「まだ決まっていません」

「自分の将来をまだ選びきれていません」

「東大に入るくらいなんだから、きっと強い目的意識があって、明確な将来像を持っているのだろう」と思う方も多いかもしれません。しかし現実は、その逆なのです。大学1年生の段階では、将来の職業が決まっていない学生がほとんどなのです。

このことについて、「もっと早く決めるべきだ」「なんとなく、で東大に入るなんて間違っている」と考える人もいるでしょう。でも実はこの「夢が決まっていない」という状態こそ、東大生の「強さ」の源泉かもしれないのです。

「未決定」であることの価値

現在の教育現場では、キャリアの“早期決定”が一種のトレンドになっています。高校1年生のうちに志望大学を明確にすることを求める学校もありますし、「キャリアデザイン教育」の名のもとに、早い段階から進路を具体化するよう指導するケースも増えています。

それ自体は決して悪いことではありません。早くから自分の将来に向き合うことで、明確な目標意識を持って受験や学習に取り組めるというメリットもあるでしょう。

ですが一方で、「まだ決まっていないとダメ」「何者かにならなきゃいけない」といった強い圧力が、子どもたちの柔軟な成長を妨げている面もあるのではないでしょうか。

むしろ、将来が決まっていないからこそ、東大生たちは広く学び、柔軟に思考することができているのではないか――私はそう考えています。

例えば、将来の職業が決まっていない状態だからこそ、文系でも「いつか役立つかもしれない」と工学系や理学系などの授業にも積極的に参加することができる人もいるでしょう。

反対に、「自分は建設会社に就職するから文学なんて不要だ」と、必要性のない学びを切り捨ててしまう学生もいます。学ぶ意味を「将来の役に立つかどうか」だけで測ってしまうと、学びの幅も意欲も小さくなってしまうのです。

また、将来の進路が未定であることは、のびのびと学べる環境をつくる効果もあります。目的が決まっていないからこそ、純粋な知的好奇心で「面白そうだから学んでみる」「今は役に立たなくても興味があるから触れてみる」といった姿勢が育まれるのです。それこそが、学びの本質ではないでしょうか。

このような「のびのび学べる」という状況を、東大はサポートしてくれます。これについて語られているドラゴン桜のワンシーンをご覧ください。

※外部配信先では漫画を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。











（漫画：©︎三田紀房／コルク）















（漫画：©︎三田紀房／コルク）







（漫画：©︎三田紀房／コルク）

ということで、将来が決まっていない人が「猶予」の期間として学べる時間がある、というのが東大の魅力のひとつなのだと考えられます。

キャリア教育は「選択肢を広げる」もの



この連載の一覧はこちら

もちろん、キャリアについて考えること自体は重要です。社会の仕組みを知り、さまざまな仕事や生き方に触れることは、将来を選びやすくする上で不可欠です。

しかし、キャリア教育は「選択肢を狭める」ためのものではなく、「選択肢を広げる」ためのものであるべきです。

「早く決めなさい」と急かすのではなく、「まだ決まっていなくても大丈夫」「決まっていないからこそ、今はたくさんのことを学べる」という価値観を、子どもたちに届けることが、これからのキャリア教育に必要なのではないでしょうか。

受験勉強や、子どもへの教育など、西岡壱誠さんへの質問を募集しています。こちらの応募フォームからご応募ください。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）