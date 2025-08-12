「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１０時現在で、セイコーグループ<8050.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



１２日の東京市場で、セイコーＧは一時ストップ高。８日取引終了後に２６年３月期通期の連結業績予想と、年間配当計画を引き上げたことが好感されているようだ。



売上高予想は従来の３１２０億円から３１４０億円（前期比３．０％増）に、営業利益予想は２２５億円から２３５億円（同１０．６％増）に上方修正。足もとでエモーショナルバリューソリューション事業（ＥＶＳ事業）とデバイスソリューション事業（ＤＳ事業）がともに好調なことが主な要因だとしている。また、中間配当と期末配当をそれぞれ従来計画比５円増額の６０円にすることもあわせて発表。これにより、年間配当は１２０円（前期は１００円）となる。



出所：MINKABU PRESS