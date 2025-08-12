【8月11日 アジアカップ結果】チャイニーズ・タイペイが準々決勝進出…フィリピンは熱戦を制す

8月11日、サウジアラビアのジッダで「FIBAアジアカップ2025」が開催。決勝トーナメントが始まり、準々決勝進出決定戦2試合が行われた。

チャイニーズ・タイペイ代表（FIBAランキング73位）はヨルダン代表（同35位）と対戦。4点ビハインドで迎えた第2クォーター残り4分45秒から11－0のランを見せると、その後はリードを許さず78－64で勝利を収めた。

フィリピン代表（同34位）はオーバータイムに突入する熱戦の末、サウジアラビア代表（同65位）を95－88で撃破。試合終了残り1分24秒から6点差を追いつくと、延長戦では序盤のリードを守りきった。

■「FIBAアジアカップ2025」8月11日 準々決勝進出決定戦 試合結果



チャイニーズ・タイペイ 78－64 ヨルダン



サウジアラビア 88－95 フィリピン

■「FIBAアジアカップ2025」8月12日 準々決勝進出決定戦 試合日程



20：00～ 韓国vsグアム



25：00～ 日本vsレバノン

■「FIBAアジアカップ2025」準々決勝 対戦カード



ニュージーランドvs（日本vsレバノンの勝者）



中国vs（韓国vsグアムの勝者）



イランvsチャイニーズ・タイペイ



オーストラリアvsフィリピン