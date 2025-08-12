外為サマリー：１４８円４０銭前後へ上昇、米物価上昇に対する警戒感も 外為サマリー：１４８円４０銭前後へ上昇、米物価上昇に対する警戒感も

１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４８円４０銭前後と前週末８日午後５時時点に比べ１円１０銭弱のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７２円３７銭前後と同６０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前８時時点では１４８円２０銭近辺で推移していたが、午前９時５０分過ぎには１４８円４０銭台まで上昇した。トランプ米大統領は１１日、中国に対する関税の停止措置を９０日間延長する大統領令に署名したと報道され、市場には安心感が強まった。また、今晩は米７月消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表されるが、市場には物価上昇率の上昇を警戒する見方も出ているようだ。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６１５ドル前後と同０．００４０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。









