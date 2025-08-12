ＮＩＴＴＯＫが急反発、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正 ＮＩＴＴＯＫが急反発、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

ＮＩＴＴＯＫＵ<6145.T>が急反発し２３年１０月以来約１年１０カ月ぶりの高値をつけている。８日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を３８０億円から４００億円（前期比２０．２％増）へ、営業利益を２２億８０００万円から３３億円（同２．９倍）へ、最終利益を１５億円から２１億円（同６０．６％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各２１円の年４２円から中間・期末各２５円の年５０円（前期４２円）へ引き上げたことが好感されている。



追加的な仕様変更などにかかるコストの価格転嫁、要素技術の進化やユニットの標準化などによるコストの低減、サプライチェーンの再構築などの取り組みにより、足もと業績が従来予想を上回る水準で推移していることが要因としている。



なお、同時に発表した第１四半期（４～６月）決算は、売上高６３億３７００万円（前年同期比４６．７％増）、営業利益３億３８００万円（前年同期６億１１００万円の赤字）、最終利益２億４３００万円（同３億４５００万円の赤字）で着地した。



出所：MINKABU PRESS