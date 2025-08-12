¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÀ»¸÷³Ø±¡¡¦ºØÆ£´ÆÆÄ¡¡º£²Æ½éÀèÈ¯¤Î¸ÖÅÄÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤Ï¡ÖÁÛÄê³°¡×6²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤È¹¶Î¬¤Ç¤¤º
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè7Æü¡¡À»¸÷³Ø±¡2¡½6»³Íü³Ø±¡¡Ê2025Ç¯8·î12Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥»¥ó¥Ð¥Ä8¶¯¤ÎÀ»¸÷³Ø±¡¤Ï¡¢»³Íü³Ø±¡¤ÈÃæÈ×¤Þ¤ÇÀÜÀï¤ò±é¤¸¤ë¤â¶¥¤êÉé¤±¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³½éÀïÇÔÂà¡£2023Ç¯°ÊÍè¤Î²Æ1¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó1»à¤«¤é»³Íü³Ø±¡¤Î2ÈÖ¡¦µÜÀî¿¿À»¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿Èôµå¤ò±¦Íã¡¦ÎëÌÚÍèÌ´¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬È½ÃÇÎÉ¤¯¥À¥Ã¥·¥å¡£ÂÇµå¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò¸«¤»¤¿¡£Â³¤¯3ÈÖ¡¦ÇßÂ¼ÃÄ¡Ê3Ç¯¡Ë¤âÃæ·ø¸åÊý¤ËÂçÈôµå¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ·ø¡¦ÃÝÆâ·¼ÂÁ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÇØÁö¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°¤Ç¹¥Êá¡£2¼ÔÏ¢Â³¤ÇÆñ¤·¤¤ÂÇµå¤ò¤µ¤Ð¤¡¢À»¸÷³Ø±¡±þ±çÃÄ¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï6²ó¤Þ¤Ç»³Íü³Ø±¡¤Î152¥¥í±¦ÏÓ¡¦¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÎÁ°¤ËÌµ°ÂÂÇ¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²óÀèÆ¬¤Î4ÈÖ¡¦ÃÝÆâ¤¬±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¸ÖÅÄ¤ÎË½Åê¤ÇÆóÎÝ¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢1»à»°ÎÝ¤«¤é6ÈÖ¡¦ÎëÌÚÍèÌ´¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬º¸Á°¤ØÆ±ÅÀÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦ÂçÅèÅ¯Ê¿¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬»³Íü³Ø±¡Áê¼ê¤ËÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢7²ó¤Ë»àµå¤È2°ÂÂÇ¤¬Íí¤ó¤Ç1¼ºÅÀ¡£8²ó¤Ï5°ÂÂÇ¤ò½¸Ãæ¤µ¤ì¤Æ4¼ºÅÀ¤·¤ÆÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ºØÆ£ÃÒÌé´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»³Íü³Ø±¡¤ÎÀèÈ¯¤ÏÛØ³À¤¯¤ó¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸ÖÅÄ¤¯¤ó¤¬¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¤ÎÁª¼ê¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¸ÖÅÄÅê¼ê¤Î³ÑÅÙ¤Èµå¶Ú¤¬ÆÈÆÃ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£