美人インフルエンサー「人生初のボブ」大胆イメチェンに絶賛の声「可愛すぎる」「お姉さん感増した」
【モデルプレス＝2025/08/12】クリエイターのおさきが11日、自身のInstagramを更新。人生初のボブヘアスタイルへの大胆なイメージチェンジを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人インフルエンサー、人生初の衝撃イメチェン
おさきは「イメージチェンジ 人生初のボブにしちゃいました」と髪型を大幅に変えたことを報告。「どうですか」と新しいヘアスタイルへの感想を求める投稿とともに、チェック柄のキャミソールを着用した新ヘアスタイルの写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「お姉さん感増した」「似合ってる」「素敵なイメチェン」「ボブも最高」「新鮮で良い」といった絶賛のコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美人インフルエンサー、人生初の衝撃イメチェン
◆おさき、人生初のボブヘアで大胆イメチェン披露
おさきは「イメージチェンジ 人生初のボブにしちゃいました」と髪型を大幅に変えたことを報告。「どうですか」と新しいヘアスタイルへの感想を求める投稿とともに、チェック柄のキャミソールを着用した新ヘアスタイルの写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「お姉さん感増した」「似合ってる」「素敵なイメチェン」「ボブも最高」「新鮮で良い」といった絶賛のコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】