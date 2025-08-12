マクドナルドが大幅続伸、既存店売上高増収続き２５年１２月期業績予想を上方修正

日本マクドナルドホールディングス<2702.T>が大幅続伸し年初来高値を更新している。８日の取引終了後に２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を４９５億円から５１０億円（前期比６．２％増）へ、純利益を３０５億円から３１０億円（同３．０％減）へ上方修正したことが好感されている。



売上高は４１２５億円（同１．７％増）の従来見通しを据え置いたものの、「メニュー・バリュー」「店舗ポートフォリオ・デジタル」「サステナビリティ・ピープル」の３つの領域に注力し、直営店舗とフランチャイズ店舗を合わせたシステムワイドセールスの成長を図ったことで既存店売上高が上期時点で３９四半期連続増加したほか、店舗オペレーションの効率化なども寄与し、上期業績が好調だったことが要因という。



同時に発表した６月中間期決算は、売上高２０３３億１４００万円（前年同期比１．２％増）、営業利益２６２億２２００万円（同１０．４％増）、純利益１６７億９６００万円（同１２．８％増）だった。期間限定メニューの投入や今年３月に実施した価格改定効果などが寄与した。



