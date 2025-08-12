東北地方では、前線や暖かく湿った空気の影響により、１３日明け方にかけて大雨となる所があるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や突風、ひょうに注意してください。

【画像】今後の東北の天気

［気象概況］

前線が、華中から西日本と東日本の日本海側を通って、東北地方へのびています。前線は１２日は東北地方に停滞し、１３日は南下する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方では大気の状態が不安定となっています。

このため、東北地方では、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が予想以上に強く流れ込んだ場合は、警報級の大雨となる可能性があります。

［雨の予想］

１２日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ４０ミリ

東北太平洋側 ３０ミリ

１３日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ３０ミリ

東北太平洋側 ３０ミリ

１２日６時から１３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ８０ミリ

東北太平洋側 ８０ミリ



［防災事項］

これまでに降った雨により、地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。

東北地方では、１３日明け方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

また、東北南部では、１３日明け方にかけて、落雷や突風、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。

■東北の今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより