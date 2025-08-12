西野カナ「マジカルスターシャインメイクアップ☆」MVプレミア公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■西野カナが全6衣装にチェンジする魔法の変身シーンに注目！

西野カナが、新曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」のMVを8月12日21時にプレミア公開することが決定した。

本MVは、西野カナとダンサー4名のキュートなダンスと、ファッション雑誌の編集部を舞台としたガーリーな世界観が特徴的。全6衣装を着用し、次々とチェンジしていく魔法の変身シーンにも注目だ。

「マジカルスターシャインメイクアップ☆」は、毎日を頑張る私たちの背中を後押しする、キラキラとした自己肯定感アップソング。“変身”を意味する「メタモルフォーゼ」など、キラキラした世界観の歌詞が特徴。自分をメイクアップすることで自分のモチベーションを上げる、「まつ毛をグッとあげて」「髪をキュッと結んで」というフレーズが印象的な、毎日を頑張る人への西野カナらしい応援ソングとなっている。

西野カナ公式Instagramのストーリーズでは数日間撮影シーンが投稿されており、ファンが期待を寄せるなかでの発表となった。

現在YouTubeのプレミア公開ページでは、ティザー映像を公開中。西野カナとダンサー4名のキュートなダンスが印象的な、本編公開に期待の高まる映像となっている。

また公開当日の20時30分からは、YouTubeにて『西野カナ Summer Online Party』の開催も決定している。

リリース情報

2025.07.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「マジカルスターシャインメイクアップ☆」

2025.08.08 ON SALE

DIGITAL ALBUM『はじめての西野カナ』

西野カナ OFFICIAL SITE

https://www.nishinokana.com/