【ライブレポート】BE:FIRST、ワールドツアー後初となるステージで圧巻パフォーマンス
■BE:FIRST『CANNONBALL 2025』で最新ヒット曲「夢中」を日本のステージ初披露！
BE:FIRSTが、8月11日にさいたまスーパーアリーナで開催された初開催の音楽フェス『CANNONBALL 2025』に大トリとして出演。アメリカ・アジア・ヨーロッパの全12都市を回ったワールドツアー後初となる日本のライブステージでさらに進化したBE:FIRSTのパフォーマンスを繰り広げた。
「GRIT」「Mainstream」「Boom Boom Back」といったBE:FIRSTを象徴するヒップホップチューンをはじめ、「Brave Generation」「Sailing」など、ワールドツアーを経てさらに磨きのかかったパフォーマンスを続々と披露。最後にはドラマ主題歌としても大きな話題を呼んだ最新のヒット曲「夢中」を日本のライブステージで初披露。堂々の11曲でオーディエンスを沸かせた。
『CANNONBALL 2025』で披露したセットリストプレイリストは各音楽配信サービスで公開中だ。
＜BE:FIRST『CANNONBALL 2025』セットリスト＞
1. GRIT
2. Mainstream
3. Masterplan
4. Set Sail
5. Brave Generation
6. Boom Boom Back
7. Don’t Wake Me Up
8. Great Mistakes
9. Sailing
10. Bye-Good-Bye
11. 夢中
PHOTO BY 三浦大輝
(C)CANNONBALL 2025 All Rights Reserved
■9月17日にニューシングル「空」をリリース！
BE:FIRSTが、9月17日にニューシングル「空」をリリースする。
「空」は『第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部』の課題曲として書き下ろされた楽曲。作詞作曲を依頼されたSKY-HIの「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して“大丈夫”と伝えたい」という想いが込められた、人の不安に寄り添いリスナーの心の琴線に触れる、感動必至の1曲となっている。
常に移り変わる空模様を題材に、人生の機微を描いた歌詞の世界観を、ゴスペルをベースとした壮大な楽曲と、日本屈指のコーラス隊によるコーラスワーク、そしてメンバーそれぞれの魅力とスキルが詰まった歌で表現。
今作は、数々のヒットソングを世に送り出してきたプロデューサーUTAとソングライターLOAR（INIMI）、そしてSKY-HIによるコライトで制作された。
さらに、コーラスディレクターとして、日本のボーカルグループのパイオニアとして知られるゴスペラーズの黒沢 薫が参加。ゴスペラーズファンの注目も集めている。
シングルには、その他、JUNON・LEOによるサントリー生ビール タイアップソング「BLUE」、SOTAのソロ曲「Chill with you ～One of the BE:ST-04 SOTA～」さらに「タイトル未定」の合計4曲が収録予定。
MV盤には「空」MVと「タイトル未定」のMV、それぞれの撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像を収録。LIVE盤には2024年9月に茨城・国営ひたち海浜公園にて5年ぶりに開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』のBE:FIRSTブロックを完全収録。BMSG MUSIC SHOP盤にはMV盤・Live盤に収録の映像に加え、「空」の-Music Video Director’s Cut-が収録される。
リリース情報
2025.07.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE「空」
2025.08.20 ON SALE
Blu-ray＆DVD『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』
2025.09.17 ON SALE
SINGLE「空」
