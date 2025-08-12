Netflix¡¢¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª¡¢ÃÏÌÌ»Õº¾µ½¤Î¼¡¤ÏÈþÍÆÀ°·Á¶È³¦¤Ë»Â¤ê¹þ¤à¡¡¾¾²¬çýÍ¥¼ç±é¡õÃçÎ¤°Í¼Ó¶¦±é¤Î¿·ºîÈ¯É½
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ï¼«¼Ò¤Ç´ë²è¡¦À½ºî¡¢¾¾²¬çýÍ¥¼ç±é¡¢ÃçÎ¤°Í¼Ó¶¦±é¤Ë¤è¤ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡Ù¤ò2026Ç¯¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¤Ç¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª¶È³¦¡¢¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤ÇÃÏÌÌ»Õº¾µ½¤ÈÉÔÆ°»º¶È³¦¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿Netflix¤¬¿·¤¿¤ËÂêºà¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈþÍÆÀ°·Á¶È³¦¡£ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡È¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡É¤Ï¡¢¥µ¥Ê¥®¤¬³Ì¤òÇË¤êÄ³¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤òÉ½¤¹¡£
¡¡¸½Âå¤Ï¡ÖÈþ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡×¤¬¶«¤Ð¤ì¥ë¥Ã¥¥º¥à¡Ê³°¸«»ê¾å¼çµÁ¡Ë¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¡¢ÈþÍÆÀ°·Á¤ÏÎ´À¹¤ò¶Ë¤á¡¢¤â¤Ï¤äÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÈþ¤·¤µ¤Ï¶â¤ÇÇã¤¨¤ë¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ë¡¢¡ÖÈþ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦¿Í¡¹¤¬¡¢Èþ¤ËÆ´¤ì¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È ¤¢¤ëÇ¾³°²Ê°å¤ÎÆüµ¡Ù¤ÎYuki Saito¡£µÓËÜ¤Ï±Ç²è¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì¡Ù¤äNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤ÎÃÓ¾å½ãºÈ¡£´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¹©Æ£¿°ì¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤Î»°Âð¤Ï¤ë¤¨¤È¡¢¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Î±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÌÐÌÚ¹î¿Î¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢ÌÊÌ©¤Ê¼èºà¤ò´ð¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢Å·ºÍÅª¤Ê¥ª¥Úµ»½Ñ¤Ç¡ÖÌ¿¤òµß¤¦¡×¤³¤È¤ò¿®¾ò¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·ÁÀ®³°²Ê¤«¤éÈþÍÆ³°²Ê¤ØÅ¾¿È¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¾ÂÅÄÊ¸¡Ê¾¾²¬¡Ë¤È¡¢¡ÖÈþ¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¤òµß¤¦¡×¥«¥ê¥¹¥ÞÈþÍÆ³°²Ê°å¡¦±ó»³ô¥¡ÊÃç¡Ë¤ÎÂÐÎ©¤ò¼´¤ËÅ¸³«¡£ÈþÍÆÀ°·Á¥Ö¡¼¥à¤Î²áÇ®¡¢Èþ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¿Í¡¹¤Î³ëÆ£¤äÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£
¢£¾ÂÅÄÊ¸Ìò¡§¾¾²¬çýÍ¥¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬±é¤¸¤ë¾ÂÅÄÊ¸¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤â½õ¤±¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÊÐ¸«¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¤·¡¢¸ý¤¬°¤¤¤·¡¢¾¡¼ê¤Ç¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤·¤«Æ°¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â²ÈÂ²¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÅØÎÏ¤·¡¢°Õ»Ö¤Î²êÀ¸¤¨¤¿¤â¤Î¤ÏÅÓÃæ¤Ç¼êÊü¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤Ê¸¤¬»ä¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¡¢Íê¤â¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÍÆÀ°·Á¤ÎÉ½¤âÎ¢¤âÉÁ¤¯º£ºî¤Ï¡¢½Ð¸ý¤â¥´¡¼¥ë¤â¤Ê¤¤Èþ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Û£Ëæ¡Ê¤¢¤¤¤Þ¤¤¡Ë¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÛ£Ëæ¤Ë¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Í³¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÇº¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±ó»³ô¥Ìò¡§ÃçÎ¤°Í¼Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡Ä©ÀïÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ËºÇ½é¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èþ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ô¥¤È¤¤¤¦½÷À¤ÎÍÉ¤ì¤ä¶¯¤µ¤òÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Ã¯¤«¤Î¿´¤ä¿ÈÂÎ¤Ë¸÷¤òÆÏ¤±¡¢¼«Ê¬¤ò°¦¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£´ÆÆÄ¡§Yuki Saito¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÆüËÜÈ¯À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯ºîÉÊ¤Ë¡¢Íê¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤È¶¦¤ËNetflix¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ëÆü¡¹¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤è¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈþÍÆÀ°·Á¶È³¦¤Î¸÷¤È°Ç¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¡¢Èþ¤òÄÉµá¤¹¤ë¿Í¡¹¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¿´¤Î³ëÆ£¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÄó¼¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¤ÈÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿¿µÕ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¤¬ÂÐÎ©¤·¡¢Ç§¤á¹ç¤¦¡£Æó¿Í¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤ï¤º¤«¤Ê¿´¤ÎÍÉ¤ì¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§»°Âð¤Ï¤ë¤¨¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Èþ¤·¤µ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤ÏÄË¤ß¤òÈ¼¤¦ÀÅ¤«¤ÊÀï¤¤¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈþÍÆÀ°·Á¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Èþ¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤¬´õË¾¤Ë¤â¼öÇû¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë»þÂå¡£ËÜºî¤ÏÈþÍÆÀ°·Á¤ò°ìÊýÅª¤Ë¾Î¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ÈÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¿´¾ð¤ò¡¢°å»Õ¤È´µ¼Ô¡¢ÁÐÊý¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤¯ÆâÌÌ¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦Ìµ¸À¤Î°µÎÏ¤äÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡£¤½¤¦¤·¤¿¸½¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÓ¾å¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤ËÀ¸Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥È¡¢¤½¤·¤ÆYuki´ÆÆÄ¤Î¤â¤ÈÆü¡¹Ê³Æ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¤Ï²¿¤«¤òÌä¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ÊNetflix¡Ë¡§¹â¶¶¿®°ì¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¼ç±éÇÐÍ¥¤¬ºîÉÊ¤Î¤¿¤á¤ËÆùÂÎ²þÂ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Áé¤»¤¿¤Î¤Ë¡ªåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¼ª¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºîÉÊÇÛ¿®¸å¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÇÐÍ¥¤ÎÊý¤Î¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤ò¡Ö¶¯¤µ¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÈþ¡×¤ÎÉ½¸½¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¡¢¾Þ»¿¤·¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡ÖÈþ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦º¬¸»Åª¤Êµ¿Ìä¤Ë»×¤¤»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌä¤¤¤³¤½¤¬Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡Ù¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Å°ÄìÅª¤Ê¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë´ð¤Å¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¤âÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ö¤¢¤ó¤Ê»Ü½Ñ¡¦¤³¤ó¤Ê¼ê½Ñ¡×¤Î¼ÂÂÖ¤â´Þ¤ó¤À²Ú¤ä¤«¤ÊÈþÍÆÀ°·Á¶È³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç´ÑÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂ¿ÍÍ¤Ê¡¢¤·¤«¤·Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤òÊú¤¯¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤ËËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÀ¸¤È´¤¯¸½Âå¿Í¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¡¢ÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¡¢Yuki Saito´ÆÆÄ¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£¤µ¤¢¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÈþ¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¹Ô¤¯Î¹¤Ø¡£¤É¤¦¤¾¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
