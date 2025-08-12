日向坂46、15thシングル「お願いバッハ！」新ビジュアル公開！金村美玖＆小坂菜緒がWセンター

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「最後まで自分の名前が呼ばれなかったのは久しぶり」（金村美玖）「二期生から五期生まで全員で盛り上げていけるように」（小坂菜緒）

日向坂46が、9月17日にリリースする15thシングル「お願いバッハ！」の新ビジュアルを公開した。

今作は二期生から四期生まで19名全員でのフォーメーションとなり、3作品ぶりのWセンターを採用。Wセンターを務めるのは6thシングルぶり二度目の表題曲センターとなる金村美玖と、八度目の表題曲センターとなる小坂菜緒だ。

レギュラー番組・テレビ東京『日向坂で会いましょう』内のインタビューで金村は「最後まで自分の名前が呼ばれなかったのは久しぶりで、（小坂といつかWセンターが）できるのかなと想像したりもしていたので感慨深い」と語り、小坂は「これから日向坂46のあらたなる未来に向かって進んでいく15枚目シングルになると思いますので二期生から五期生まで全員で盛り上げていけるように精一杯頑張って活動していきたいと思います」と意気込みを語った。

日向坂46はデビュー6周年を迎え、2025年に入って早くも3枚目のシングルリリースとなる。一期生が全員卒業し、二期生から五期生までの新生・日向坂46として臨む、初めての全国ツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』も決定している。

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/