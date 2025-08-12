「ザ・ドリフターズ」加藤茶（82）の妻で、タレント・加藤綾菜（37）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。夏休みの様子を伝えた。

「加藤家は夏休みを頂いてました」と報告。「愛犬と友達10人で旅に行ってきました めちゃくちゃ楽しかった」と明かし、滞在先とみられるプールの写真や愛犬の動画、加藤茶との自然体なツーショットなどを投稿した。

「（犬の絵文字）用プールでじゃぶじゃぶ泳いでるの見たら可愛かった〜人間用プールもあったので私達も久々に泳ぎました！大人になっても子供みたいにはしゃぐ時があったほうがよいね」とつづった。

さらに「そして休みのクライマックスは小田和正さんのコンサート」と明かし、「小田さんの30年ファンの私は開始2秒で泣きました 今年は忘れられない夏になってるな」と充実感をにじませた。

この投稿にフォロワーからは「素敵な夏休みですね」「楽しそうですね〜」「ゆっくり休んでください」「どんどん綺麗になっていく」「みなさん笑顔素敵」「加藤茶さんも元気そうで良かった」「ツーショットいいね」などの声が寄せられている。