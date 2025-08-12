【ワークマン】の本気感じる、、！ 980円以下でGETできる♡「高コスパアイテム」

おしゃれなファッション小物が欲しいけど、予算はなるべく抑えたい……。その願い【ワークマン】が叶えてくれるかも！ 今回は、980円以下でGETできる「高コスパアイテム」をご紹介。夏の装いを盛り上げるアイウェアやサンダル、毎日でも使いたいシンプルトート、カジュアルコーデに欠かせないキャップをセレクト。お手頃価格で賢く取り入れて、デイリールックを新鮮にアップデートしてみませんか。

1点投入で今っぽくなるアイウェア

【ワークマン】「カジュアルグラス」\980（税込）

コーデがなんだか物足りない……。そんなときに頼りになるのが、取り入れるだけで夏っぽくきまるアイウェアです。初心者さんでも、このプライスなら気兼ねなくトライできそう。存在感のあるボストンスクエア型のフレームで、1点投入で新鮮な印象に。ユニセックスで着用できるデザインなので、パートナーや家族の分もまとめて買うのもアリ。公式オンラインストアによると「可視光線透過率15%」、「紫外線透過率0.01％未満」とあり、夏のお出かけの相棒として活躍する予感大です！

足元を軽やかに演出するタウンサンダル

【ワークマン】「PVCタウンサンダル」\980（税込）

夏ファッションに欠かせないサンダル。コスパを重視するなら断然ワークマンがおすすめ。ユニセックスで履けて、スポーティーからタウンまでフィットするデザインが魅力。水に濡れてもササッと拭けるPVC素材なので、レジャーにもおすすめ。オンオフ履き回せるブラック、ほどよくきちんと感のあるホワイト、コーデのポイントとなるコハクの3色をラインナップ。公式オンラインストアによると、「ブラックとホワイトは、ワークマンオリジナルの滑りにくい靴底」なのだそう。

毎日でも使いたいシンプルトートバッグ

【ワークマン】「ハニカムメッシュトートバッグ」\980（税込）

カジュアルからクリーンまで合わせやすいシンプルトートは、毎日でも使いたくなりそう。A4が入るサイズ感なので、通勤や通学バッグとしてもおすすめ。内側には2ポケット搭載、外から荷物が見えにくくなるスナップボタン付きで、アンダー1,000円とはお買い得感たっぷり。見た目も涼しげなメッシュ素材というのも嬉しいポイント。カラーは、どの色を選んでも使いやすそうな6色展開。

何個あっても助かるシンプルキャップ

【ワークマン】「ワンウォッシュローキャップ」\580（税込）

コーデのポイントになり日差し対策にも便利なキャップは、お手頃価格でいくつかゲットしておきたいところ。ワンウォッシュ加工で、子供っぽくならずにこなれ感を演出。サイズは後ろのベルトで簡単に調節できます。カラーはベーシックから差し色まで9色を豊富にラインナップ。このお値段なら罪悪感なく複数買いできそう！

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子