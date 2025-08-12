山梨学院６―２聖光学院（２回戦＝１２日）

山梨学院は七回、万場の左前打で勝ち越すと、八回には集中打でリードを広げた。

先発の菰田が七回途中１失点。聖光学院は先発の大嶋が終盤に力尽き、２年連続の初戦敗退。