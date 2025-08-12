ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 山梨学院が終盤に集中打、聖光学院を突き放す…先発・菰田陽生は七回… 山梨学院が終盤に集中打、聖光学院を突き放す…先発・菰田陽生は七回途中１失点 山梨学院が終盤に集中打、聖光学院を突き放す…先発・菰田陽生は七回途中１失点 2025年8月12日 10時27分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 (全2枚) 山梨学院６―２聖光学院（２回戦＝１２日） 山梨学院は七回、万場の左前打で勝ち越すと、八回には集中打でリードを広げた。 先発の菰田が七回途中１失点。聖光学院は先発の大嶋が終盤に力尽き、２年連続の初戦敗退。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 山梨学院アルプス席、二人三脚で夢追うエースの菰田陽生選手の父・英典さんが熱い声援…「２人でやってきた練習を思い出して」 聖光学院のスタンド、２０１７年夏の主将・仁平勇汰さんが弟の大智選手に声援「成長していた」 東海大熊本星翔が出場４度目で初白星、北海の５失策に乗じて１１安打１０得点 関連情報（BiZ PAGE＋） 老後, 老人ホーム, 工場, ホテル, リペア工事, マンション, 在宅医療, ネジ, 静岡, 法要