Uber JapanとJALがコラボキャンペーン--国内外でUber割引、JALマイルも貯まる
Uber Japanと日本航空は8月8日〜9月30日、国内外での移動をよりお得に楽しめる「Wでおトク」コラボキャンペーンを開催する。
Uber JapanとJAL コラボキャンペーン開催
期間中、国内外でUber配車サービスを利用すると、対象条件を満たすことで乗車割引とJALマイルの両方を獲得できる。
国内では、プロモーションコード【JAUBAUG25】を入力のうえ、Uberの配車サービスを初めて利用した先着10,000名に500マイルを進呈する。初回の乗車には最大2,500円の割引が適用され、キャンペーン期間中のUberの乗車総額に応じて、10%相当のマイルも付与される。
Uberを利用したことがある人には、海外利用での特典を用意する。日本から、米国・台湾・韓国へ渡航予定がある場合、それぞれの国に対応したプロモーションコードを入力し、JAL Payで乗車料金を支払うと、最大 20米ドル相当の乗車割引が適用される。キャンペーン期間中の乗車回数に応じて、最大1,000マイルも付与される。
キャンペーンの詳細は、特設ページで確認できる。
