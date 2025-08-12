◇プロ野球セ・リーグ 中日2-0巨人(11日、東京ドーム)

中日のドラフト4位ルーキーの石伊雄太選手をレジェンド左腕が大絶賛しました。

1-0の4回、先発のメヒア投手が先頭打者の佐々木俊輔選手に安打を許すと、2球目にエンドランを仕掛けられますが、泉口友汰選手が空振り。マスクをかぶる捕手の石伊選手は、チェンジアップと緩い変化球も、俊足ランナーの進塁を阻止しました。

テレビ中継の解説を務めたドラゴンズ一筋32年の山本昌氏は、「コントロールがいいですよね。本当にほれぼれする肩をしていますよね。捕ってからも速い」と絶賛。

試合前で今季リーグトップの盗塁阻止率.424の中日新人捕手に、「いつもバンテリンドームでもいいスローイングするなって思っていた」と話し、「先ほども変化球でタイミング的にはバッテリーの方が不利なんですけれど、しっかり刺しますもんね」と通算219勝のレジェンドがうなりました。

さらに「ルーキーの捕手でこれだけマスクをかぶって、このキャッチャーのリードって話が出ますが、全く出ない」とリード面も評価。

5回2死2、3塁の場面では、低めのベースより前でワンバウンドしたボールを止める姿をみて、「うまいですね。ルーキーという感じがしない」と再びたたえました。この試合、石伊選手は5人の投手を引っ張り、無失点リレーを演出。勝利に貢献しました。

石伊選手は、2024年のドラフト会議で4位指名を受けて日本生命からプロ入りした24歳。今季55試合に出場し、コンスタントにスタメンマスクをかぶり、打率.263、2本塁打と打撃でも存在感をみせています。