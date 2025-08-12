神戸三宮東急REIホテルは、「＼世界を旅する／食べ放題ランチ -2025 夏-」を8月1日から9月30日まで提供する。

2か月毎に選べるメイン料理のラインナップを変える「トリコの食べ放題」シリーズで、「おいしい世界旅行」のテーマでは第三弾となる今回は、メキシコ・アメリカ・ハワイ・スペイン・日本の5つの地域から5種のスパイシーなメイン料理を提供する。メキシコからは「メキシカンスペアリブ」、アメリカからは「スパイシーバッファローウィング」と「ガーリックシュリンプ」、スペインからは「チョリソー シュクルットと共に」、日本からは「サーロインステーキ ジャポネソース」が登場する。料理は全種類を楽しめるように半分サイズで提供する。

ブッフェコーナーにはサラダバー・デリ・スープ・パン・ライス・デザート・ドリンクバーを用意する。土日祝限定でカレーも提供する。前日午後5時までの予約でマンゴープリンをプレゼントする。

場所はレストラン「トリコ」。時間は午前11時半から午後2時半までの90分制で、ラストオーダーは15分前。料金は3,800円。税・サービス料込。公式サイトからの予約で10％割引となる。8月9日から17日までは除外日となる。