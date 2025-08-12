出口夏希、姪っ子との2ショット公開 抜群スタイルに注目集まる
【モデルプレス＝2025/08/12】女優の出口夏希が11日、自身のInstagramのストーリーズを更新。姪っ子との仲睦まじい2ショット写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】出口夏希、美脚大胆披露の姪っ子との2ショット
出口は「めいっこに身長おいつかれちゃった はやいもんやのお〜」と姪っ子との身長差の変化について投稿。2人で歩く後ろ姿の写真を載せ、姪っ子はスラリと伸びた脚が際立つショートパンツスタイル、出口はタンクトップワンピースコーディネートで抜群のスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「仲良しで微笑ましい」「スタイル抜群ですね」「美しい後ろ姿」「自然体で素敵」「癒されます」「プライベート感が尊い」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
