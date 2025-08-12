◇第107回全国高校野球選手権第7日 山梨学院6―2聖光学院（2025年8月12日 甲子園）

最速152キロを誇る山梨学院の1メートル92の大型右腕・菰田陽生投手（2年）が、山梨大会を通じて今夏初先発。6回まで最速は146キロながら無安打無失点と実力通りの投球を見せた。1点を先制してもらった直後の7回先頭にこの試合初安打を許し、無安打投球が途切れた。さらに同点打を浴び、6回1/3で80球を投げ、2安打1失点1奪三振で一塁守備に移った。打線は終盤に得点を重ね、2016年以来9年ぶりの夏の甲子園1勝を勝ち取り、初の3回戦進出を決めた。

試合後、取材に応じた2023年センバツ優勝監督の吉田洸二監督は、初の3回戦進出に「春は結構出させてもらっていたんですが、学校として初めての3回戦ですので本当にうれしく思います」と喜びを口にした。

1―1の7回に勝ち越しを決めた場面については「前半から多少は捉えていたんですけど、打順の巡り合わせとか、打球が正面を突いたりとかでうまく点が入らなかった。そういうところで1本出たので、チームが元気をもらったような一打でした」と勝ち越し打を放った万場を称えた。

8回の集中打については「大嶋くんの見事な緩急とフォームの強弱によってなんとなく芯を外されていた。コンパクトにバットを出していこうと終盤はそういう攻めをした」と説明した。

今夏初先発で6回まで無安打投球を披露した菰田については「聖光学院さんは外から見ても凄く相手を研究して攻略するのが上手な学校という印象がありましたので、菰田の方が檜垣よりもマークが少ないと思って思い切って菰田でいってみました」と先発を決めた経緯を説明した。