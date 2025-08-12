「普通に渋谷歩いてる！」MIYAVI、美人妻と“100年ぶり”デートショット公開「こんなデートがしてみたい」
アーティストのMIYAVIさんは8月10日、自身のInstagramを更新。夫婦のデートショットを公開しました。
【写真】MIYAVI＆美人妻の顔出しショット
投稿には写真4枚と動画2本を載せ、街中を歩く姿やおしゃれなレストランでディナーを楽しむ姿などを披露しました。2人とも美男美女で隠しきれないオーラが漂っています。
コメントでは、「お久しぶりの日本でのデート素敵すぎる」「ずーっとお2人永遠のお二人でいて下さいね」「MIYAVIさんの幸せそうな姿が見れて幸せ」「すてき こんなデートがしてみたい」「お二人のデート姿にキュン」「普通に渋谷歩いてる！遭遇したーい!!」「大切な時間ですね」「貴重な時間をシェアしてくれてありがとうございます」「なんて素敵なデート」と、絶賛の声が多数寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「お二人のデート姿にキュン」「メルさんのパフォーマンスお疲れ会も兼ねて１００年ぶりのデート」と、妻のmelody.さんとのデートを報告したMIYAVIさん。「いつぶりだろう？ いつもは基本チビスカイのペースだから(笑) 本当にいつもご苦労様です＆ありがとう いつまでもみんなを優しく包んでくれるメルさんでいてください」と、温かい感謝の言葉をつづっています。
娘の16歳誕生日を祝う自身のInstagramで家族とのプライベートショットを時折公開しているMIYAVIさん。7月29日には、娘の誕生日を祝う動画を公開していました。家族仲良しであることがうかがえます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
