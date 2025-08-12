ソフトバンクは、8月16日～17日に東京ビッグサイトで開催される「コミックマーケット106」で、5G基地局の増設や移動基地局車の運用などのネットワーク対策を実施する。イベントでは大規模な人出が予想され、携帯電話サービスを快適に利用できるよう、事前に対策する。

写真提供：ソフトバンク

コミケに向けてネットワーク強化

実施される対策は、5G（Sub6）の基地局の増設、5G SA環境の整備、移動基地局車およびStarlink BusinessによるWi-Fiの設置の3つ。

コミックマーケットの会場となる、東京ビッグサイト付近にすでに設置されている基地局に対して、5G（Sub6、3.9GHz帯、100MHz幅）の帯域幅を増強。電波の帯域幅は大きいほど、多くのユーザーを収容でき、混雑した場所でも安定した通信の利用が期待できる。増強された基地局は、東側の待機列付近に位置する。

ほかにも4G/5Gの移動基地局車が同じく東側待機列ができる付近に展開する。こちらも4G/5Gともに帯域を増強。従来は1セクターだったところを、3セクターに増やした。同車には「Starlink Business」を用いたWi-Fiも設置される。2台の車両にそれぞれ3つずつアクセスポイントが設置される。ソフトバンクユーザーのみが利用できる。

ほかに、制御装置でネットワークのパフォーマンスデータを1分間隔で取得し、基地局あたりのトラフィックを分散し、ネットワークを最適化する仕組みも活用する。

東側を重点的に対策

コミックマーケットでは例年、会場内へ入る待機列が施設の東側と西側に発生し、相当の混雑となる。局所的な人口の集中は、携帯電話ネットワークが混雑し、うまく通信できなくなる原因になる。

ビッグデータを用いたソフトバンクの分析によると、2024年（コミックマーケット105）のケースでは西側待機列付近に比べて東側待機列にいるユーザーの体感が悪いことがわかった。そのため、5G SAは屋内外全体をカバーしているが、今回のエリア対策は東側待機列付近に重点を置いている。東京ビッグサイト屋内はすでに対策済みという。待機列に並ぶ来場者らは主に、SNSや動画などで通信を使用することが多いとみられる。

広く普及しているNSA方式の5Gと異なり、5G設備のみで構成される5G SAを導入することで、4Gユーザーとのトラフィック分散を図る。ソフトバンクによると、5G SA対応端末の全体の比率はiPhoneだけでも、10～20％ほどあるという。

写真提供：ソフトバンク

Starlink BusinessによるWi-Fiも組み合わせて、モバイルネットワークへのトラフィック分散を図る。携帯電話ネットワークと異なり、当日の混雑具合を見て角度などを変更しやすいなどのメリットがある。Wi-Fiによる対策は「METROCK 2025」（東京都）でも実績があり、効果が見込めることがわかっている。

コミックマーケットは1日に10万人超の参加が予測される大きなイベント。多くの人が訪れ、SNSや決済サービスなどの利用が大きく増えることが見込まれるなか、ソフトバンクでは「今後も、大規模イベントにおいて安定した快適な通信サービスを提供するための取り組みを続けていきます」としている。