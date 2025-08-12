¡ÖÆâÌ³¾Ê¡×²òÂÎ¤µ¤ì¤¿µðÂç´±Ä£¤Î¸÷¤È±Æ¡¡Ê¬Ìî¤Î³Àº¬±Û¤¨¡¢³Ø¼Ô¤é¿·½ñ
¡ÖÆâÌ³¾Ê¡×¤Î¼¹É®¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿À¶¿åÍ£°ìÏ¯¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¤È¼êÄÍÍºÂÀ¤µ¤ó
¡¡ÆâÌ³¾Ê¤È¸À¤¨¤ÐÆüËÜ¤ÎÆâÀ¯¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤¿µðÂç´±Î½ÁÈ¿¥¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¹âÅù·Ù»¡¡ÊÆÃ¹â¡Ë¤ä¹ñ²È¿ÀÆ»¤Ë´Ø¤¹¤ëÉô¶É¤òÊú¤¨¡¢¡Ö°¤ÎÁíËÜ»³¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¶¯¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°ìÌÌÅª¤Ê¸«Êý¤À¡£¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¡ÖÆâÌ³¾Ê¡×¡ÊÆâÌ³¾Ê¸¦µæ²ñÊÔ¡Ë¤Ï¡¢ÀïÁ°ÆüËÜ¤Î´±Î½µ¡¹½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢¤³¤ÎµðÂç´±Ä£¤ÎÎò»Ë¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë·¡¤ê²¼¤²¡¢¤½¤Î¸÷¤È±Æ¤ò¾È¤é¤·½Ð¤¹¡£
¡¡ÌÀ¼£¿·À¯ÉÜ¤ÎÈ¯Â¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤£±£¸£·£³¡ÊÌÀ¼££¶¡ËÇ¯¡¢Âçµ×ÊÝÍøÄÌ¤ò½éÂåÆâÌ³¶ª¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤¿¡£¸å¤Ë»³¸©ÍÊþ¤âÄÌ»»£¶Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤êÆâÌ³¶ª¡¦ÆâÁê¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤Î´±Î½ÁÈ¿¥¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¡©¡¡¤³¤Î¡Ø²øÊª¡Ù¤Ï¡Ä¡×¤ÈËÜ½ñ¤ÎÀëÅÁÊ¸¶ç¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¶¯Âç¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Å´Æ»¡¦Í¹ÊØ¤ä¿£»º¶½¶È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»º¶ÈÀ¯ºö¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÆâÀ¯Á´ÈÌ¤òÃ´Åö¡£ÇÀ¾¦Ì³¾Ê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¸å¤â¤Ê¤ª¡¢¸½ºß¤Î·Ù»¡Ä£¡¢ÁíÌ³¾Ê¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃÎ»ö¡¢¾ÃËÉÄ£¤ËÁêÅö¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò°ì¼ê¤ËÊú¤¨¡¢²â¤¬´Ø¤Ë·¯Î×¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¹ñ²È¿ÀÆ»¤ä¡¢ÀïÁ°¤Î¸ÀÏÀÅýÀ©¡¦»×ÁÛÃÆ°µ¤òÃ´¤Ã¤¿ÆÃ¹â¤ÎÃ´ÅöÉô¶É¤¬¾ÊÆâ¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·³¹ñ¼çµÁ¤Îº¬Àä¤ò·Ç¤²¤ëÀï¸å¤ÎÀêÎÎ²¼¤Ç²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤æ¤¨¤ËÆâÌ³¾Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾ÊÄ£¤ÎÃæ¤Î¾ÊÄ£¡×¡Ö°¤ÎÁíËÜ»³¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àè¹Ô¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿°ìÌÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¡Ö²øÊª¡×¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò¾È¤é¤·½Ð¤¹¡£
¡¡ÊÔ¼Ô¤Î¡ÖÆâÌ³¾Ê¸¦µæ²ñ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯¼£»Ë¤äÆüËÜ¶á¸½Âå»Ë¤Î¼ã¼ê¡¦Ãæ·ø¸¦µæ¼Ô¤Î¸òÎ®ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ£²£°£°£±Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤ä¸¦µæÊ¬Ìî¡¢¸¦µæ¼êË¡¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿²£ÃÇÅª¤Ê½¸¤Þ¤ê¤Ç¡¢¸½ºß£±£µ£°¿ÍÄ¶¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡£º£²ó¤½¤ÎÃæ¤Î£²£µ¿Í¤¬¡¢£µ£°£°¥Ú¡¼¥¸¤ò³ä¤¤¤Æ¤³¤ÎµðÂçÁÈ¿¥¤Î¼ÂÁü¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¤ÎÁÏÀß¤ò¼çÆ³¤·¡¢ËÜ¤Î½øÏÀ¤òÃ´Åö¤·¤¿À¯¼£³Ø¼Ô¤Ç·Ä±þµÁ½ÎÂç¶µ¼ø¤ÎÀ¶¿åÍ£°ìÏ¯¤µ¤ó¡ÊÆüËÜÀ¯¼£»Ë¡Ë¤¬ÃåÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ±û¤«¤éÃÏÊý¤Ø¤ÈÁ´¹ñ°ìÎ§¤Î¶áÂåÅª¤Ê¹ÔÀ¯ÁÈ¿¥¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤¿´ú¿¶¤êÌò¤È¤·¤Æ¤ÎÆâÌ³¾Ê¤À¡£
¡¡¡ÖÂ¾¾ÊÄ£¤è¤ê¤âÈ´¤¤ó¤Ç¤ÆÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò½¸¤á¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¡Øµ»½Ñ¡Ù¡ØÀ¯ºö¡Ù¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢¹ÔÀ¯¤ÎÀ©ÅÙ²½¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¡£Æ»Ï©¤ä²ÏÀî¡¢¹ÁÏÑ¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¡¢Áªµó¹ÔÀ¯¤ä½¡¶µ¹ÔÀ¯¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¿¢Ì±ÃÏ¤ÎÅý¼£¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÆâÌ³¾Ê¤¬²Ì¤¿¤·¤¿Îò»ËÅªÌò³ä¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢²â¤¬´Ø¤Ë·¯Î×¤·¤¿¡Ö¾ÊÄ£¤ÎÃæ¤Î¾ÊÄ£¡×¡Ö°¤ÎÁíËÜ»³¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆâÌ³¾Ê¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ï»þ´ü¤Ë¤è¤êÊÑ¤ï¤ë¡£¶áÂå¹ñ²È¤Î·úÀß´ü¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼çÆ³·¿¤ÎÉÄ¾²¤À¤Ã¤¿¡£¶¯Âç¤Ê¸¢ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤¤¡¢¹ñ²È¼çµÁÅª¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤ÏÃ»´ü´Ö¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÈÍÈ¶À¯¼£²È¤äÀ¯ÅÞÀ¯¼£²È¡¢·³Éô¤½¤ì¤¾¤ì¤È¤Î´Ø·¸¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆâÌ³¾Ê¤ÏÀï¸å¤Ë²òÂÎ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Öº£¤Ç¤Ï²â¤¬´Ø¤Îµ¡¹½²þ³×¤ÇÆâ³Õ´±Ë¼¤ò³Ë¤Ë¤·¤¿´±Å¡µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀïÁ°¤ÏÆâÌ³¾Ê¤¬²â¤¬´Ø¤Î»ÊÎáÅã¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢Àï¸å¤Î¹ÔÀ¯ÁÈ¿¥¤Ø¤Î·Ñ¾µ¤ÈÃÇÀä¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤â¡¢ÆâÌ³¾Ê¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸¦µæ²ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£±£°£°²ó°Ê¾å³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡£À¶¿å¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀïÁ°¤«¤éÀï¸å¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î³Æ¾ÊÄ£¤Î¡ØÀµ»Ë¡Ù¤Ë¤¢¤¿¤ëµÏ¿¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¸¦µæ¤¬ºÙÊ¬²½¤·¡¢¹ÔÀ¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÁ´ÂÎÁü¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡£¼ã¼ê¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¿Í¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤ê¡¢º£²ó¤Î½ÐÈÇ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¸¦µæ²ñ¤Î¸½´´»ö¤òÌ³¤á¤ë¤Ò¤È¤ê¹ñ³Ø±¡Âç½Ú¶µ¼ø¤Î¼êÄÍÍºÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎò»Ë³Ø¤äÀ¯¼£³Ø¡¢Ë¡³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤êÁê¸ß¸òÎ®¤¹¤ë¾ì¤Ïµ®½Å¡£À¤Âå¸òÂå¤ò¤Ï¤«¤ê¤Ê¤¬¤éÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÊÂçÆâ¸ç»Ë¡Ë¡áÄ«Æü¿·Ê¹2025Ç¯8·î6Æü·ÇºÜ