気象予報士で俳優の片岡信和が１２日、レギュラーを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。

片岡は２００８年２月から１年間、同局系で放送した「炎神戦隊ゴーオンジャー」に出演していた。片岡は「ゴーオンブルー」を演じたがこの日は、当時のコスチュームを身にまとい同局の屋上からの生中継で登場。これに司会を務める羽鳥慎一アナウンサーは「すごい！すごい」と絶賛すると片岡は「どうも私、２００８年に地球を守っていた私、そう…ズバリ！正解。ゴーオンブルーです！」とポーズを決めた。

羽鳥アナは「それでやっていたんですか？すごい」と聞くと「そうです。この格好で。今もサイズは変わりません」と自慢した。

続けて現在、東京ドームシティプリズムホールで開催されている「全スーパー戦隊展」をＰＲ。その姿に羽鳥アナは「片岡さん、すごい人だったんですね」と繰り返し絶賛。最後に片岡は「変身ポーズをお見せしたいと思います」とポーズを披露したが羽鳥慎一アナが「お時間です」と伝え、スタジオが笑いに包まれるなか番組は終了した。