¼«¾Î¡Ö¤Ø¤Ë¤ç¤Ø¤Ë¤ç¥Æ¥Ë¥¹¡×¤Î°ËÆ£¤¢¤ª¤¤¡¡À¤³¦£¸£°°ÌÂæ¤Ë¾å¾ºÍ½Äê¤¬Á´ÊÆ¤Ï¤Þ¤ÀÍ½Áª
¢¡¥Æ¥Ë¥¹¡¡¢¦¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê£±£±Æü¡¢ÊÆ¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡Ë
¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹£³²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£¹£´°Ì¤Î°ËÆ£¤¢¤ª¤¤¡Ê£Ó£Â£Ã¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÁ´¹ëÍ¥¾¡¤ÇÆ±£¶°Ì¤Î¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥¡¼¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë£´¡Ý£¶¡¢£°¡Ý£¶¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£´ÂçÂç²ñ¤Ë¼¡¤°£×£Ô£Á£±£°£°£°¥ì¥Ù¥ë¤Î¥«¥Ê¥À¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¡¢ÊÆ¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤Î£²Âç²ñ¤Ç¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾åÀÑ¤ß¤·¡¢£±£¸Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëºÇ¿·À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï£¸£²°ÌÁ°¸å¤Ë¾å¾ºÍ½Äê¡£ÆâÅçË¨²Æ¡Ê°ÂÆ£¾Ú·ô¡Ë¤òÈ´¤¡¢Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤ÇÆüËÜ£Î£Ï£²¤ËÌö¿Ê¤¹¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤¬Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡Àï¤Ï¡¢£±£¸Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë£´ÂçÂç²ñ¤ÎÁ´ÊÆÍ½Áª¤À¡££¸£°°ÌÁ°¸å¤Ê¤é¡¢ÄÌ¾ï¡¢£´ÂçÂç²ñ¤ÏËÜÀïÆþ¤ê¤À¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°¤¯¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¾å¾º¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£¸·î¾å½Ü¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´ÊÆ¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê½ªÎ»¸å¡£Á´ÊÆ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë¡¢¤³¤Î¹¥À®ÀÓ¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡£´ÂçÂç²ñ¤Ï¡¢ËÜÀï¤Ç£±²ó¾¡¤Ä¤è¤ê¡¢Í½Áª£³»î¹ç¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ëÊý¤¬Æñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¹¥Ä´¡¢°ËÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜÀï½Ð¾ìÍ½Äê¼Ô¤«¤é·ç¾ì¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢Í½Áª¤Ë½Ð¾ìÍ½ÄêÁª¼ê¤¬·«¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë£³¿Í¤¬·ç¾ì¤ò·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Áª¤Î¥ê¥¹¥È¤«¤é£³¿Í¤¬ËÜÀïÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°ËÆ£¤Þ¤Ç»Ä¤ê¿ô¿Í¤Û¤É¡£¼«¾Î¡Ö¤Ø¤Ë¤ç¤Ø¤Ë¤ç¥Æ¥Ë¥¹¡×¤¬¹¬±¿¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤«¡£