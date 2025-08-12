信じられない…54歳母、絶句。世帯年収680万円・切り詰めて暮らす一家の〈希望の光〉東京有名私大→大手就職と「成功した次男」に祝杯も、ある日届いたLINE「衝撃の中身」

子どもを授かったら教育資金を準備する、それは親として当然の務めと言えるでしょう。しかし、限られた収入の中から学費や塾代、習い事などの費用を捻出するのは、想像以上に大変です。さらに難しいのは、親が「あなたのために頑張ってお金を出した」と思っていても、それを子どもが本当に望んでいるかは、また別の話だということ。その現実を見ていきましょう。

慎ましい暮らしの中、希望となった次男の存在

地方都市で暮らす長岡智恵子さんは、パート勤めで家計を支え、夫は地元の工場に勤めていました。

生活の中心は常に子どもたち。朝9時から17時まで働き、原付で帰宅後は食事の準備、洗濯や掃除と慌ただしい日常。それでも、2人のためなら、子育てと仕事の両立も頑張ることができました。

夫は、子どもは伸び伸びと育てばいいという放任主義。智恵子さんは教育熱心でした。兄弟は対照的で、長男は勉強が苦手。工業高校卒業後は地元企業に就職し、早々に家を出て自立しました。

一方、物静かな次男は幼い頃から成績優秀で、「この子は他の子とは違う」と思わせる存在でした。小学校高学年から塾に通わせると特進クラスに入り、高校も地域一番の進学校へ進みました。

戸建て住宅のローン負担もあり家計は厳しく、食費や日用品は「質より量」で節約。それでも教育費にはお金を惜しみません。夫のお小遣いは月2万円、智恵子さんは自分のために何も買わない月も少なくありませんでした。それも「子どもの将来への投資」と信じてのことです。

その努力は実を結び、次男は東京の有名私立大学に現役合格したのです。

厳しい家計のなか、東京で一人暮らしをする次男に仕送り

田舎の大学ではなく、東京で学んだほうが将来のためになるのではないか。最初にそう話したのは次男ではなく智恵子さんでした。地元を離れ一人暮らしをする次男のため、家賃や生活費として仕送りが必要になりました。

当時の世帯年収は680万円ほど。学費を捻出しながら月8万円を仕送りするのは、かなり厳しいものでした。仕送りで足りない分は貸与型奨学金月5万円とアルバイトで賄ってもらいました。

「大変だと思うけれど、お母さんも頑張るからね」

そう励まし続けたのです。

卒業後は名の知れた一流企業に就職した次男。初任給は月27万円を超えます。内定が出た後、家族で小さな祝杯をあげた日のことを、智恵子さんは今も覚えています。

1通のLINE…衝撃の内容

次男の就職から2年ほどたった日、1通のLINEが。智恵子さんはその内容に衝撃を受けました。

「会社、辞めました。しばらく海外に行きます」

すぐに電話をかけ、何かトラブルがあったのかと尋ねましたが、そうではありませんでした。

「給料は少ないけれど、海外に行って貧しい子どもの学習支援の仕事をしたい」

そう静かに言ったのです。20代で年収1,000万円も夢ではない仕事。それをなぜ捨てたのか……。智恵子さんは驚き説得しましたが、次男はこう続けました。

「進路も習い事も、全部親の期待で決まっていて苦しかった。地元を離れて奨学金まで借りて、東京で勉強したいとも思っていなかった。自由な兄が心底羨ましかった。これからは自分の人生、自分で選びたいと思ったんだ」

その言葉に、智恵子さんは返す言葉がありませんでした。あれほど尽くしてきたのに……。すぐに納得はできません。しかし、すでに退職済みとの事後報告。そこに息子の強い意志が見えました。

当面、奨学金の返済が滞らない程度の貯金は、この2年でしていたとのこと。就職をする前から海外に行く夢はあり、それに向けて計画を立てていたのだといいます。

「子どものためと思って身を削っていたけれど、意味がなかったのか」

項垂れた智恵子さんでしたが、感謝もしているという次男の一言に救われたといいます。さらに、夫も長男も、次男の選択を歓迎。「十分、家族の期待に応えてくれた」「海外に行って、将来はもっと成功するかもね」。そう明るく話します。

夫からは、完全に子どもは手を離れた。自分たちとは違う人生を送っているんだから、夫婦の老後のことだけを考えようと励まされました。

54歳になった智恵子さん。教育費に全振りしてきたため、貯金は200万円もありませんでした。

「子どものことばかり考えていたら、気が付けばこんな年に。でも、もう定年まで時間がないんですよね。これからは夫婦で老後に苦労しないための準備をしっかりとしなければ。そう思っています」

教育の先にある子どもの人生

文部科学省「学校基本調査（確定値）（令和6年度）」によれば、大学・短大・高専4年・専門学校など高等教育機関全体への進学率は87.3％と過去最高を記録しました。また、日本政策金融公庫のシミュレーターによると、最も一般的なコースといえる「高校までは公立、大学は私立」の場合にかかる費用は、897.1万円です。

進学先によっても変わりますが、決して安くはない金額。教育費を準備するのは親の義務だと、苦労して家計をやりくりする親も多いことでしょう。

しかし、教育にお金をかけたとしても、それが子どもの幸せに直結するとは限らないのが難しいところ。教育費を「将来への投資」とみなすことは、必ずしも正しいとは言えないのです。

子どもに注いだ愛情とお金が、親の望む未来をそのまま形づくるわけではありません。教育費に全力を注ぐあまり、自分たちの老後の備えを後回しにすれば、将来の暮らしが不安定になる可能性もあります。

子どもの夢を応援することと、自分の人生を守ること。その両方のバランスをとることが、親にとって本当の意味での責任なのかもしれません。