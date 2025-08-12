家を切り盛りしていた人が亡くなった途端、実家が「ゴミ屋敷」になってしまう……。そんなケースも少なくないといいます。本記事では、FP／公認心理師／終活アドバイザーであり、実家トラブルに悩む人のサポートを行っている若杉恵氏に取材。ゴミ屋敷の実情と解決策について伺いました。

実家が「ゴミ屋敷」になってしまうワケ

――「実家がゴミ屋敷状態になってしまって大変な目にあった」というトラブルをよく耳にします。どうしてこのようなことが起きるのでしょうか？

若杉：たとえば高齢の男性の場合、妻が家の管理をすべて担っていたために、妻が亡くなった後、自分では家事がまったくできず、気づいたときには家がゴミ屋敷のようになっていた……。こんなケースは珍しくありません。

あるいは、骨折などで入院し、1〜2ヵ月後に退院して帰宅したものの、認知機能が低下していて何も手につかなくなり、結果としてゴミ屋敷化してしまうことも。原因はさまざまですが、孤独や生活意欲の低下から部屋が散らかり始め、やがて深刻な状態になることがあります。

戦後〜昭和の世代には「物を捨てるのは悪いこと」という価値観が根強く、不用品を手放すことに強い抵抗感をもつ人が少なくありません。また、「物を持っている＝安心」という思考も根底にあり、物に囲まれていることで精神的な安定を得ている人もいるんです。

冷蔵庫の中なども、何があるのか本人すら把握していないことがあります。親から「食べ物を買ってきて」と頼まれて持っていったら、同じものが冷蔵庫に大量に詰め込まれていて、しかも腐っていた……なんていうことも。

それなのに、子どもが「これ捨てていい？」と聞いても、親側はすんなりと受け入れません。一度その場のゴミをすべて片付けたとしても、しばらくするとまた元に戻ってしまうケースがほとんどです。

――ゴミ屋敷化すると、大切な書類が見つからなかったり、片付けの際に誤って捨ててしまったりするリスクもありますよね。

若杉：その通りです。ですので、「不用品を捨てる」こと以上に大切なのが「仕分ける」こと。たとえば銀行の通帳、キャッシュカード、土地の権利書、保険証券、貴金属など、失くしたら困るものは事前に分けておくことが重要です。

また、「捨てる」とは言わず、「これ、もらって帰っていい？」と聞くなど、表現を工夫することで、比較的スムーズに片付けが進む場合もあります。

親が入院した際などに、子どもだけで貴重品を探して整理することもあるかもしれませんが、そういったときには「物を盗んだんじゃないか」と疑われるなど思わぬトラブルに発展することもあるため、一人で行わない方が安心です。

親が亡くなった後の「遺品整理」でも、業者が発見した現金を着服してしまうという事例も報告されています。ごく一部の業者に限られるとはいえ、こうしたリスクを考えると、親が元気なうちに、どんな貴重品がどこにあるか、子どもがある程度把握しておくことはとても大切だと思います。

実家のゴミ屋敷化で「最悪の事態」になることも

――そもそも、ゴミ屋敷化を未然に防ぐにはどうすればよいのでしょうか？

若杉：よく言われることですが、やはり「人と関わる」ことです。コミュニケーションを取ったり、何らかのコミュニティに属したり、外部とつながりを持っておくことが予防につながります。

たとえば、会社で管理職をしていた人が退職したとたん、居場所を失い、物を買ってコールセンターにクレームを入れたり、町内会でトラブルを起こしたりしてしまうことがあります。友人もおらず、妻にも先立たれ、気がつけば孤独になっている……。

人が家に来るとなれば、自然と家をきれいにしようという意識が生まれますが、誰も訪ねてこない状況では、そういう意欲も湧かなくなりますよね。

そして孤独になると、寂しさを物で埋めようとする人も多く、ネット通販で次々と買い物をし、届いた段ボールがそのまま積み上がっていく……ということも。実際、親の困窮に気づいた子どもがクレジットカードの履歴を見たところ、1,000万円以上を買い物に費やしていた、というケースもありました。

孤独は、詐欺被害に遭うリスクも呼び寄せます。健全なコミュニティに属していれば、こうしたリスクは大きく下がるはずです。たとえば週に1回、習い事に通う。ペットを通じて知り合いをつくる。行きつけの喫茶店に顔を出す――そういった「ちょっとした人との接点」が孤独の防波堤になります。

ゴミ屋敷になってしまう人は、決してもともと片付けられない性格の人ばかりではありません。また、公務員や教員、医師など、いわゆる「しっかりした職業」に就いていた方も多い。認知症だけでなく、うつ病などの精神的なきっかけも影響しており、決して他人事ではないのです。

ペットの世話ができなくなり、最悪の事態になってしまったという事例もあります。ですので、身内にゴミ屋敷化の兆しが見えたときは、早めに対処することが大切です。

人に相談できるかどうか…それが大きな分かれ道に

――家族だけで解決するのが難しそうなときは、やはり外部の助けを借りた方がよいのでしょうか。

若杉：はい。「困ったな」と思ったタイミングで、まずは親御さんがお住まいの地域包括支援センターや役所の福祉課などに相談してみることをおすすめします。

第三者が入ることで話がスムーズに進むケースが非常に多い。たとえば、担当者が「つまずくと危ないから片付けましょうね」と声をかけると、すんなり片付けに応じてくれることもあるんです。外部の人が来ると「よそ行きモード」になるからでしょう。親子間ではそうはいきません。

とはいえ、親が子どもの言うことを素直に聞けないケースは本当に多く、最初に外部の人を招き入れる段階で苦労することもあります。親としてのプライドや甘えもあるのでしょう。そのため、たとえば「お母さんが亡くなったから、ちょっと外の人にも手伝ってもらおう」と伝えるなど、言い回しを工夫することが大切です。

『実家がしんどい！こちら「身内トラブル」のご相談窓口です』（三笠書房）にも書きましたが、そもそも、こうした福祉サービスが「どういった内容で、どこに相談すればいいのかを知らない方が多いのが実情です。ですから、まずは、相談先を押さえておくことが最も大切です。

福祉サービスも多様化しています。毎日でなくても週1回から契約できる配食サービスや、自治体によっては週3回までは配食が無料ないし補助があるケースなどもあります。介護認定を受けていなくても受けられるサービスも多いので、まずは親御さんがお住まいの地域包括支援センターや役所の福祉課などに相談してみましょう。

特に、お風呂に入れない、トイレに行けないなど、片付け以外にもできないことが増えてきたら、それは黄色信号。できるだけ早く福祉や医療の力を借りることを考えてほしいと思います。

それと、家族としてできることの一つは、怒らないこと。親相手だとつい説教したくなってしまいがちですが、「心配しているんだよ」と、気持ちに寄り添う姿勢が必要です。

同じものを何度も買ってしまったり、貴重品の紛失を人のせいにしたり、不衛生な状態になったり……。こうした行動の背景には、認知機能の低下があることも多く、責めても意味がない場合が多いのです。

ゴミ屋敷問題も、前回お話しした「引きこもりの子ども」の問題もそうですが、家族だけで何とかしようとして、かえって追い詰められてしまうケースが少なくありません。第三者に入ってもらい、最終的には親を施設に入れて実家を売る。そんな決断が最善となることもあるでしょう。

相続財産については、相続に詳しい弁護士に相談しましょう。弁護士にも得意分野があるので、相続案件の取り扱い件数などを聞いて確認するのがおすすめです。

こうした実家トラブルを「他人に知られたくない」と隠そうとするケースは少なくありません。ですが、人に相談できるかどうか。それが、問題が解決に向かうか、それとも悪化していくかの分かれ道になるのです。

若杉 恵

ファイナンシャル・プランナー／公認心理師／終活アドバイザー