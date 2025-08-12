¶¥ÎØ¡¦·´»Ê¹ÀÊ¿¡Ö¤â¤¦¿Æ»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ç·è°Õ¤·¶¥ÎØ³¦¤Ø¡¡£Óµé£ÓÈÉ¤«¤é¤Î´ÙÍî¡õºÆ¾º³Ê¤Ç²êÀ¸¤¨¤¿¿·¶ÃÏ¤â¸ì¤ë
¡Ú»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Û
¶¥ÎØ³¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¤Ò¤È¤ê¡¢·´»Ê¹ÀÊ¿¡¡photo by Gunki Hiroshi
¡¡¶¯Îõ¤ÊµÓÎÏ¤È¹ª¤ß¤Ê¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤ÇÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ë·´»Ê¹ÀÊ¿¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¦99´ü¡Ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢12·îËö¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëºÇ¹âÊö¤Î¥ì¡¼¥¹¡ÖKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2026¡×½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¡¢»ë³¦¤ÏÎÉ¹¥¤À¡£¸½ºß¡¢34ºÐ¤È¶¥ÎØÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥Ô¡¼¥¯´ü¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¿¿Ùõ¤«¤Ä¸¬µõ¤Ë¶¥ÎØ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ä¤Å¤±¤ë¡£
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢ºÇ¶á¤ÏÂÎ¤Î¥±¥¢¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤â½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤ÆÂÎ¤äÄ´»Ò¤ÎÇÈ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¥ì¡¼¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¿·¤·¤¤·Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥È¥Ã¥×¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë·´»Ê¤À¤¬¡¢¡Öº£¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤ÏµÓÎÏ¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¾ï¤Ë»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤¹¡×¤È´íµ¡´¶¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤Î¸þ¾å¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿¶¯¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤À¡£¡Ú½é¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÆÀ¤¿´¶³Ð¡Û
¡¡Éã¡¢À¹É×»á¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¦50´ü¡¿°úÂà¡Ë¤â¶¥ÎØÁª¼ê¡£¤½¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·´»Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¥ÎØ¤Ï¾ï¤Ë¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¾¯Ç¯»þÂå¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤ÏÌîµå¡£¾®³ØÀ¸¤Ç¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°ÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤ê¡¢¹â¹»¤ÏÌ¾Ìç¡¦²£ÉÍ¾¦¶È¹â¹»¤Ë¿Ê¤ß¡¢³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¹â¹»¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¤ê¡¢Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨¤¿ºÝ¤Ë¿È¶á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¡¢Éã¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤È»ÕÄï´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢"¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤¦¿Æ»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤"¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç"¤â¤¦°ú¤²¼¤¬¤ì¤Ê¤¤¤Ê"¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶¥ÎØÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î·´»Ê¤Ï½çÄ´¤ÊÊâ¤ß¤ò¸«¤»¤ë¡£¶¥ÎØ³Ø¹»¡Ê¸½ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¡Ë¤òÂ´¶È¸å¡¢2011Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢2Ç¯¤Ç¾å°Ì¤Î³¬µé¤Ç¤¢¤ëSµé¤Ø¤È¾ºµé¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×¤ÇGII½éÍ¥¾¡¡¢¤½¤·¤Æ2019Ç¯¤Ë¤Ï³ÍÆÀ¾Þ¶â¾å°Ì¼Ô¤È¤·¤ÆKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£½é¤ÎÂçÉñÂæ¤Ï5Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö£Óµé¤Ë»×¤Ã¤¿¤è¤êÁá¤¯¾å¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÊÉ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î£²¡Á£³¥«·î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢·è¾¡¤Ë¤â¤Û¤È¤ó¤É¿Ê¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µÓÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤º¡¢¶î¤±°ú¤¤Ê¤É¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¾å¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢"¼«Ê¬¤Ï¤¤¤±¤ë"¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÆþ¤êÊý¤â¤¹¤´¤¯¡¢¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î´ÑµÒÀÊ¤Î·Ê¿§¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éð¼Ô¿Ì¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áö¤ê½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â"¤Þ¤¿¤³¤³¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤"¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¸÷·Ê¤Ï¶¯Îõ¤Ë¿´¤Ë¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È·´»Ê¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú£ÓµéSÈÉ¹ß³Ê¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¡Û
°ÂÄê¤·¤Æ¹â¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ë·´»Ê¡¡photo by Gunki Hiroshi
¡¡2019Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·´»Ê¡£2020Ç¯¤Ï2000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¶¥ÎØÁª¼ê¤Î¥È¥Ã¥×¤Î¤Ê¤«¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë£¹¿Í¤Î¤ß¤¬½êÂ°¤¹¤ëºÇ¾å°Ì¥¯¥é¥¹¡¢SµéSÈÉ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó´î¤Ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢"¼«Ê¬¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê"¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼õ¤±¤ÆÎ©¤ÄÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¾ï¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤¿¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½Ð¤Æ¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¤³¤³¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¯¡¢¾Ã¶ËÅª¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤³¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢SµéSÈÉ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¤â¡¢2023Ç¯¤ÏÊ³¤ï¤º¡¢¤½¤ÎºÂ¤«¤é´ÙÍî¡£2024Ç¯¤ÏSµé£±ÈÉ¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬ËÜ¿Í¤Ï¡ÖµÕ¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼¨¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë2024Ç¯ºÇ½é¤ÎGI¤Ç¤¢¤ëÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢SµéSÈÉ¤Ø¤ÎºÆ¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍî¤Á¤ÆºÇ½é¤ÎGI¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë½ÐÍè¤¹¤®¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤ò·ë²Ì¤È¤·¤Æ½Ð¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¡¢Íî¤Á¤¿¤³¤È¤Çº£¤ÏÆ²¡¹¤È¼õ¤±¤ÆÎ©¤Æ¤ë¿´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ÊÁ°¤È¤Ï°ã¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÅÙ¡¢¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤«¤é¹ß¤ê¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤È·´»Ê¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤â²ù¤¤¤Ê¤¯¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¡Û
¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÎÀ®Ä¹¤â¼Â´¶¤¹¤ë·´»Ê¡¡photo by Gunki Hiroshi
¡¡SµéSÈÉ¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥°¥é¥ó¥×¥êÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢Ê¶¤¦¤³¤È¤Ê¤¥È¥Ã¥×¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î·´»Ê¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤À¡£¡Ö¤¿¤À¾ï¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¤³¤È¤â¤Ê¤²¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Öº£¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÀº°ìÇÕ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤¢¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤âËèÆü¡¢²ù¤¤¤Ê¤¯¤ä¤í¤¦¤È²á¤´¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¶¥ÎØÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤ËÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤Þ¤¿Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀ³Ê¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤¿¤À¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¶áÇ¯¤ÏGI¤ä¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Á³¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤ë¤Ê¤«¡¢ÎäÀÅ¤Ê»ëÅÀ¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Îý½¬¤è¤ê¥ì¡¼¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¿È¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤äÎý½¬¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¡¢¿´¤òÍî¤Á¤Ä¤«¤»¤Æ¼«Á³ÂÎ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤à¡£¤½¤ì¤¬·´»Ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
¡¡½Ð¾ì¤¹¤ëGI¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¤¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÀ©ÇÆ¤È¤¤¤¦Ì´¤â¤¢¤ë¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç5²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢3Ãå¤¬2²ó¡£¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆºÇ¹âÊö¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³Í¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤Ë¤½¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî£²²ó¤â¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤Þ¤Ç±ó¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎý½¬¤Ï¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¥Ä¤¤¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤Î´î¤Ó¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¶ì¤·¤µ¤Ï¶ì¤·¤µ¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡ÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¡¢¤½¤ì¤òÃ¸¡¹¤È¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£·´»Ê¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤ËèÆü¤ò²á¤´¤·¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤ë¡£
¡ÚProfile¡Û
·´»Ê¹ÀÊ¿¡Ê¤°¤ó¤¸¡¦¤³¤¦¤Ø¤¤¡Ë
1990Ç¯£¹·î£´ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£ÍÄ¤º¢¤«¤éÌîµå¤ËÎå¤ß¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°ÌîµåÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£¹â¹»¤Þ¤ÇÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¤¢¤È¡¢¶¥ÎØÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¶¥ÎØ³Ø¹»¡Ê¸½ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2011Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²Ç¯¸å¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Ë¤ÏSµé¤Ë¾ºµé¤¹¤ë¤Ê¤É½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¶¥ÎØº×¤ÇGI½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¡£Æ±Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹â¥é¥ó¥¯¡Ê¾å°Ì£¹Áª¼ê¡Ë¤ÎSµéSÈÉ¤Ë½êÂ°¡£°ì»þ´ÙÍî¤¹¤ë¤â¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÉüµ¢¤·¤¿¡£KEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ï²áµî£µ²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£