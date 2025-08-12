ダヴの新作ボディウォッシュ×人気スクラブで透明感あふれる美肌に
「香りでも肌でも癒されたい」「ボディケアにご褒美感が欲しい」──そんな声に応えるように、「ダヴ」から人気のクリーミースクラブと合わせて使える新作ボディウォッシュが登場！2025年8月6日（水）からAmazonにて先行予約、9月22日（月）から全国発売される「ダヴ ふわとろボディウォッシュ」は、濃密泡と贅沢な香りに包まれる2ステップケアで、気分までうるおう毎日を叶えます。
選べる香りと濃密泡で、肌も心もうるおう
新登場の「ダヴ ふわとろボディウォッシュ」は、ふわふわクリーム※4とこだわりの保湿成分を配合した濃密泡が特長。ラインナップは3種類で、香りも肌悩みもお好みに合わせて選べます。
ザクロ＆シアバター
内容量：ポンプ450g／つめかえ340g
保湿成分：ビタミンE誘導体※5
香り：甘ずっぱいザクロ＆シアバター
特長：透明感あるふわすべ肌へ導きます
サクラ＆ムスク
内容量：ポンプ450g／つめかえ340g
保湿成分：ナイアシンアミド※6
香り：うっとりするサクラ＆ムスク
特長：しっとり明るい透明肌に
キンモクセイ
内容量：ポンプ450g／つめかえ340g
保湿成分：ナイアシンアミド※6
香り：ふんわり広がるキンモクセイ
特長：明るく自然なツヤ肌へ
どれもオープン価格で、気分や季節に合わせて使い分けも◎。うるおいを守りながら、毎日のバスタイムを特別なひとときに変えてくれます。
“ふわとろ2ステップ”でご褒美角質ケア
ザクロ＆シアバター スクラブ
内容量：298g
香り：甘ずっぱいザクロ＆シアバター
特長：ビタミンE誘導体※5配合で、やさしくしっとり角質オフ
使い心地：★★☆（やわらか）
サクラ＆ムスク スクラブ
内容量：298g
香り：サクラとムスク
特長：ナイアシンアミド※6配合で、肌をなめらかに整える
使い心地：★☆☆（やわらかめ）
キンモクセイ スクラブ
内容量：298g
香り：ふんわりキンモクセイ
特長：ナイアシンアミド※6配合、季節感ある癒し系の香り
使い心地：★☆☆（やわらかめ）
ふわとろボディウォッシュと一緒に使いたいのが、アワード受賞多数の「ダヴ ふわとろクリーミースクラブ」。
ボディウォッシュでやさしく肌を整えたあとにスクラブを使うことで、角質ケアがよりスムーズに。ご褒美感たっぷりの贅沢ケアが叶います♡
香りと効果がマッチするペア使いで、うるおい透明肌に導きます。
いずれもオープン価格で、気軽に“ご褒美ケア”を始められるのも嬉しいポイント。ライン使いで香りの統一感も楽しめます。
※4 ヒドロキシステアリン酸、コカミドプロピルベタイン、ジグリセリン、グリセリン水溶液：保湿成分
※5 酢酸トコフェロール：保湿成分
※6 保湿成分
SNSで当たる♡ふわとろケアセット
発売を記念して、ダヴ公式Instagram・X（旧Twitter）でSNSキャンペーンを開催中。フォロー＆いいね・リポストで「ふわとろ2ステップケアセット」が抽選で合計20名様に当たります！
【キャンペーン期間】
2025年8月5日（火）～8月31日（日）
【賞品】
「ダヴ ふわとろボディウォッシュ＆クリーミースクラブ ザクロ＆シアバターセット」
【応募方法】
Instagram：@Dove_JP をフォロー＆キャンペーンポストにいいね（コメントで当選率UP）
X：@Dove_JP をフォロー＆対象ポストをリポスト（コメントで当選率UP）
贅沢ケアを体験できるチャンスをお見逃しなく♡
ご褒美バスタイムで、私にうるおいと透明感を。
頑張る自分に、ちょっとした贅沢を。「ダヴ ふわとろボディウォッシュ」と「クリーミースクラブ」の2ステップケアは、肌だけでなく気持ちまでうるおしてくれる特別な存在です。
ふわとろ泡と癒しの香りに包まれながら、今日よりもっと自分を好きになれるケアを始めてみませんか？香りも使用感も選べるので、あなたの“今の気分”にぴったりのご褒美アイテムがきっと見つかります♡