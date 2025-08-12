８月５日から８月１０日までの６連戦を４勝２敗で終え、６カード連続での勝ち越しに成功した阪神タイガース。１１日に行われる予定だった広島との試合は雨で中止になったものの、２位の巨人が中日に敗れたため優勝へのマジックは１つ減り２８となりました（８月１１日現在）。今回は、３８試合連続無失点中（８月１１日現在）の石井大智投手 (２８)に注目。ドラフトでは１２球団で一番最後に指名された過去を持つ石井投手の好調の要因についてプロ野球解説者の能見篤史氏に聞きました。

プロ野球記録更新に期待！？石井大智投手のすごみとは？

―――石井大智投手 (２８) は藤川球児監督の記録に並ぶ３８試合連続無失点を達成。これはすごい記録ですよね？

（能見篤史さん）「すごいという言葉で片付けたらもったいないです。３８イニング１点も取られてない。９イニング投げて１点取られたら防御力が１．００。ということは…先発投手よりすごいことを達成しているんですよ」

―――あと１試合でプロ野球記録に並びます。この記録がどこまで伸びていくのか。石井投手の持ち味はどんなところでしょうか？

（能見さん）「まず強気でどんな場面でも攻められる。状況によっては一歩引いたりすることもありますが、石井投手はそういうのが一切ない投手。満塁であろうがランナーがいようが関係なく、どんどん石井投手が攻められるので、やっぱりここが一番かなと思います。きょうはいつもと違うな…という日がないのがすごい」

準備がしっかりできていて、自分がやるべきことに集中しているのも石井投手の良さだと能見さんは語ります。また、能見さんは石井投手の性格をまじめで研究熱心と分析。実は石井投手は高専卒で初めてのプロ野球選手で、建築の勉強をしていたなかで、中学の同級生がプロになり、「俺でもできるかも…」と５年生になる前の春にプロを目指すと決断したそうです。

（能見さん）「筋力をつけることに関しても、筋トレ＝ボールが速くなるというわけではなく、体に最大限伝えないといけないので、柔軟性も絶対に必要。柔軟性についてもきちんとトレーニングしているので、先のこともちゃんと考えてトレーニングをしている。試合でも、相手バッターの特徴もしっかり把握した上で自分が何を投げたらいいのかというのも全て頭に入っている」

―――石井投手は２０２０年にドラフト８位で阪神に入団。１２球団の一番最後の７４番目に指名がかかりました

（能見さん）「その年に指名されない可能性もあるというところで最後に呼ばれた。スカウトは優秀ですよ」

入団前から「藤川投手に並べるように」と語っていた石井投手が連続無失点記録で並びました。これを追い越しプロ野球記録に並び、新たな記録を達成していくのか。注目です。

阪神の選手によるし烈なタイトル争い！

セ・リーグの打撃タイトルを見ていくと、阪神の選手でし烈な争いが行われているのがわかります。（下記はいずれも８月１１日現在）

・打率

１位 近本光司選手 ．２９１

２位 中野拓夢選手 ．２９０

３位 佐藤輝明選手 ．２８９

・本塁打

１位 佐藤輝明選手 ３１本

２位 森下翔太選手 １６本

２位 牧秀悟選手 １６本

・打点

１位 佐藤輝明選手 ７６打点

２位 森下翔太選手 ６３打点

３位 大山悠輔選手 ５４打点

―――同じチームでタイトルを争っていますが、このようなときの選手の気持ちは？

（能見さん）「今は良い相乗効果があるはずです」

―――佐藤輝明選手は三冠王がかかっていますね

（能見さん）「三冠王をとれるチャンスはなかなかありません。それくらいすごいことです。ただ、近本選手も中野選手も佐藤選手も首位打者のタイトルは取ったことがない」

最終的に打撃タイトルを獲得するのはいったい誰になるのか？見逃せない戦いが続きます。

（2025年8月11日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より）