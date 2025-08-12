いい親子に巡り会えた？入塾初日の緊張と不安＜お受験戦争 4＞【ママ友トラブル図鑑 Vol.25】
■塾の初日、前に会ったママに再会
入塾初日、教室の前で誰かを待っていた瑛子さんが、私を見つけて手を振った。
子どもたちはすぐに打ち解け、あっという間に笑い声を交わすようになった。
芽依ちゃんはしっかり者で、優花に小テストの解き方を教えてくれたりもしていた。
■いい人に巡り会えた！と思っていたが…
「うちもです。緊張してたから、仲良くなれて助かりました」
笑顔で話す瑛子さん。
この頃の私は、ただ「いい人に巡り会えた」と思っていた。
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。
(ウーマンエキサイト編集部)