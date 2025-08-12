「全国高校野球選手権・２回戦、山梨学院６−２聖光学院」（１２日、甲子園球場）

山梨学院が終盤に得点を重ねて春夏連続初戦突破。夏の甲子園では２０１６年以来、９年ぶりの勝利で、初の３回戦に進んだ（その間、２３年センバツ優勝など春は１０勝）。

打線は六回、四球と相手の三ゴロ野選で１死一、二塁とすると田村の左前タイムリーで１点を先制した。１−１の七回２死一、二塁では萬場が左前へ勝ち越しタイムリーを放った。八回にも５長短打を集中して４点を追加した。

身長１９４センチの大型２年生右腕・菰田が先発し、七回先頭に初安打を許すまで無安打投球。七回に１点を奪われ６回１／３を２安打１失点で降板した。２番手で檜垣がリリーフした。

試合後、吉田監督は夏は初の３回戦進出について問われ「学校として初めての３回戦なので本当にうれしい」と喜んだ。初戦先発を託した菰田については「公式戦は初の先発だったが、聖光学院さんは相手を研究して膠着するのがすごく上手な学校。多分、檜垣よりもマークが少ないのかなと思って、思い切って菰田でいってみました」と話した。