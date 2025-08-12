２００９年当時のＡＯＬのホームページ/Paul Sakuma/AP

ニューヨーク（ＣＮＮ）米国でインターネットに初めて接続する何百万人ものユーザーが利用していたかつてのプロバイダー大手ＡＯＬ（旧アメリカ・オンライン）が、３０年以上続けてきたダイヤルアップ接続サービスを９月で終了する。

ＡＯＬは１９９０年代から２０００年代初めにかけてインターネットを普及させたプロバイダー。このほどウェブサイトに告知を掲載し、「定期的に行っている製品の評価で、ダイヤルアップインターネットの打ち切りを決定した」と発表し、３０年以上続いたダイヤルアップ接続サービスを９月３０日で終了することを明らかにした。

ブロードバンド接続やワイヤレス接続が主流になる中でも、ＡＯＬは固定電話回線経由で接続する低速のダイヤルアップ接続サービスを続けていた。２３年の米国勢調査によれば、固定電話回線経由でインターネットに接続している利用者は約１６万人だった。

映画「ユー・ガット・メール」やテレビドラマ「セックス・アンド・ザ・シティ」にも登場するＡＯＬは、１９９０年代のポップカルチャーの象徴であり、接続時の電子音やメールの着信を知らせる音声は当時の米国人の日常生活の一部だった。無料体験版のＣＤで頻繁に郵便受けをあふれ返らせたのもＡＯＬだった。

しかしダイヤルアップ接続の衰退に伴ってＡＯＬの勢いも衰え、インスタントメッセージングサービスの「ＡＩＭ」は２０１７年に終了。ＡＯＬ本体はさまざまな企業に買収された後、現在はヤフーなどと共に投資会社の傘下にある。

ＡＯＬ広報によると、ダイヤルアップ接続以外のインターネット接続サービスや製品は引き続き利用できる。