今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）の11日に放送された第96回の平均世帯視聴率が15・6％（関東地区）だったことが12日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は8・7％だった。番組最高は第68回の17・8％。

朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。

主題歌はRADWIMPSの「賜物」（たまもの）。語りはNHK林田理沙アナウンサーが務める。

あらすじは、三星百貨店を辞めて独立した嵩（北村匠海）は独創漫画派という集団に所属し、そこで割り振られた仕事をこなしていたが、決して順調とは言えなかった。嵩を支えるため、のぶ（今田美桜）は鉄子（戸田恵子）に秘書を続けさせてほしいと頭を下げる。そんな中、八木（妻夫木聡）の店で自分の漫画は大衆受けしないと愚痴る嵩。八木は大衆にこびずに嵩らしいものを書けばいいのだと諭す。