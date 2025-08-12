徳光和夫、“遊んでいるプロ野球選手”の名前挙げる
フリーアナウンサーの徳光和夫（84歳）が、8月11日に放送されたバラエティ番組「クイズ！脳ベルSHOW」（BSフジ）に出演。“遊んでいるプロ野球選手”の名前を挙げた。
「プロ野球 レジェン堂SP」に出演している徳光和夫と、プロ野球のレジェンドである齊藤明雄、西崎幸広、星野伸之らが番組に登場。“遊んでいそうな野球選手”を挙げながら10回連続でキャッチボールを行うことになった。
齊藤が「佐藤義則」、星野が「西崎さん」と言った後、徳光が「名前が出てこない……新庄（剛志）」とコメント。
さらに齊藤が「谷繁（元信）」と言うと、ますだおかだ・岡田圭右は「ゴルフね、サーフィンもやるから」とフォロー。星野が「阿波野（秀幸）さん。（西崎と並んで）トレンディ（エース）だから」と続けると、西崎は「俺も遊んでるみたいやん！」とツッコミを入れる。
そして徳光が「坂本（勇人）」と言うと、岡田も苦笑しつつ「噂！噂ですから！趣味、趣味が多いんで。趣味人ですから」と必死のフォローをした。
