Image: Tryangle2025

「瞬時に調光してくれるサングラス」と聞いたら、「瞬時って、どうせ誇張でしょ？」って思いません？

「A-FIT AF-801PMMC」というサングラス、本当に瞬時なんです。

レンズ濃度が瞬時に変化する様子をご覧あれ

試しにソーラーセンサーを指で遮ってみるとわかるのですが、本当に瞬時にレンズが明るくなり、指を外すと瞬時に暗くなります。

Image: Tryangle2025

このスピード感で調光してくれるなら、実用性に文句なし。 これなら、高速道路でトンネルに入っても大丈夫そうですね。というか、これはちょっと感動するレベル！

意外にも、電卓と同じ原理

この爆速調光スピードから察して「これは超ハイテク商品なのか！」と思いきや、使われているのは意外にもレトロなテクノロジー。

レンズの間に液晶フィルムを挟んだ構造で、中央部の集光部に光が当たると調光機能が作動する仕組み。要は電卓と同じ原理なんです。

Image: Tryangle2025

偏光度99%、UVカットなど、もちろんついてる

Image: Tryangle2025

もちろん、水面や路面の乱反射をカットする偏光グラスとしての機能や、紫外線をカットする機能もありますので、普段使い慣れたサングラスを使うように自然に使うことができます。

文字通り、瞬間的に調光してくれるサングラス。今ではあまり見かけない、意外にレトロな技術を使っているところもおもしろいですね。

というか、電卓に付いてるソーラーパネルをサングラスに付けて、爆速調光グラスを生み出すアイデア。これ考えた人、すごくないですか？

商品の詳細は下記のページからチェックしてみてください。

Image: Tryangle2025

